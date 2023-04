Máme se těšit na kvalitnější hovory přes Bluetooth sluchátka

Telefonické hovory vedené přes Bluetooth sluchátka nejspíš budou mít co nevidět mnohem kvalitnější zvuk. Po dlouhém období, kdy se audio inženýři věnovali zejména kvalitnějšímu poslechu hudby nebo co nejlepší aktivní filtraci okolního hluku (ANC), nejspíš hodlá Google sáhnout na výbavu Bluetooth technologie v Androidu. Známý analytik Mishaal Rahman v kódu AOSP zjistil, že do systému míří podpora Super Wideband Speech (SWB), tedy širšího frekvenčního spektra pro přenos zvuku při hovorech. Spadat má do hands-free profilu HFP.

Google is preparing to add "Super Wideband" (SWB) Speech support to Android's Bluetooth stack which (I assume) enables even higher-quality voice transmission over the Bluetooth Hands-Free Profile (HFP)! H/T @luca020400 pic.twitter.com/PJPTUrlUZi — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 14, 2023

Zařazením této technologie se rozšíří rozsah kmitočtů reprodukovaných prostřednictvím hands-free zařízení. Standard současně používaný v Android pochází z verze HFP v1.6 a je v telefonním průmyslu známý jako Wideband. Komerčně se mu říká i HD Voice. Pokrývá frekvence od 50 Hz do 7 kHz prostřednictvím speciální verze kodeku SBC nazvané mSBC.

V dohledné době by měl ovšem nastat upgrade z aktuálního HFP v1.8 na HFP 1.9, kde bude právě i kvalitnější SWB. Super Wideband Speech by měl za použití kodeku LC3 frekvenční rozsah roztáhnout až na 50 Hz – 14 kHz, takže bude mnohem blíže pásmu, které je běžné například pro poslech hudby (20 Hz – 20 kHz). Nové HFP 1.9 je v tuto chvíli ve fázi návrhu finální podoby.

Jak se vám nyní volá přes Bluetooth sluchátka?

Zdroj: apolice