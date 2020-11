Jídlo na dluh? Košík.cz umožní zaplatit objednávku až dva týdny po dodání

Aktuální koronavirová krize ohrožuje nejen naše zdraví, ale v kombinaci s vládními nařízeními nepřímo také naše peněženky. Rozšiřuje se skupina lidí, kteří mají hlouběji do kapsy a přepočítávají každou korunu od výplaty k výplatě nebo k dalšímu příspěvků od státu. I s vědomím toho, že není dobré vystavovat zákazníky při placení dlouhodobému kontaktu s kurýrem, služba Košík.cz zavádí odložené platby. V praxi bude fungovat tak, že zboží v hodnotě do 5000 Kč půjde zaplatit do dvou týdnů od objednání a doručení.

Odložené platby na Košík.cz

Novinku zajistí platební služba MALL Pay. Nákup bude možné zaplatit pomocí takzvaného skipovacího tlačítka, které platbu už v samotném procesu objednávky odloží na 14 dnů. Pro platbu se stačí přihlásit do zákaznické zóny MALL Pay. To jde na webu i v mobilní aplikaci. Následně stačí zvolit libovolnou platební metodu. Využít je možné většinu elektronických způsobů včetně platby kartou, převodu z účtu nebo bankovními tlačítky.

Odložené platby na Košík.cz poslouží jak lidem, kteří hledají pohodlnou metodu pro každodenní nákupy, tak například maminkám nebo seniorům, kteří díky posunutí platby získají možnost využít ihned časově omezené akční nebo slevové nabídky a následně je uhradit poté, co jim dorazí mateřská, rodičovský příspěvek nebo důchod. Každý zákazník navíc při první platbě pomocí MALL Pay získá 100 korun na svůj účet zpět.

Zdroj: TZ Košík.cz