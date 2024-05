I udírna už může být chytrá. Tuhle postavíte na kuchyňskou linku a propojíte s mobilem

Inteligentními funkcemi může disponovat už i udírna

GE Profile Smart Indoor Smoker stojí přes 20 tisíc korun

Postavíte si ji na kuchyňskou linku a můžete ji propojit s aplikací

Chytrá už v dnešní době může být prakticky jakákoliv součást domácnosti. Zatímco v Číně není problém sehnat stropní sušák plný inteligentních funkcí, v USA a mnohých dalších zahraničních státech letí chytrá udírna, kterou si můžete postavit do kuchyně a propojit s mobilní aplikací. Stojí 999 dolarů, tedy skoro 23 tisíc korun v přepočtu.

Na mysli konkrétně máme spotřebič GE Profile Smart Indoor Smoker, který má tvar černého kvádru o rozměrech ‎52,07 x 41,91 x 41,28 cm a hmotnosti 20,41 kg – je tedy sice dostatečně kompaktní na to, aby se vešel na kuchyňskou linku, ale zabere na ní nemálo prostoru.

Na přední straně má prosklená dvířka a primitivní displej spolu s ovládacími prvky, pomocí nichž lze experimentovat s pěti různými úrovněmi kouře nebo šesti režimy pro přípravu specifických pokrmů – hovězího hrudí, vepřových žeber, trhaného vepřového, kuřecích křídel, kuřecích prsou a lososa. Součástí balení je pak i vestavěná teplotní sonda.

Udírna spoléhá především na technologii zvanou Active Smoke Filtration (aktivní filtrace kouře), která přeměňuje kouř z pravého dřeva na teplý vzduch. Recenzenti se zahraničních médií poznamenávají, že z udírny díkybohu neuniká žádný kouř. Nicméně, kuchyní se při jejím používání šíří aroma a velké množství tepla.

Udírnu GE Profile Smart Indoor Smoker je možné propojit s mobilní aplikací SmartHQ prostřednictvím Wi-Fi sítě. Rozhraní appky umožňuje monitorování toho, co se zrovna v udírně děje, prakticky odkudkoliv. Navíc vás upozorní, pokud omylem ponecháte otevřená dvířka, anebo zašle oznámení, jakmile je jídlo téměř hotové. Současně také umožňuje integraci udírny do systémů Amazon Alexa a Google Home.

Všechny tyto funkce recenzenti ocenili, ale některým například v aplikaci chybí recepty, které se k udírně sice dodávají, jenže už bohužel ne v digitální podobě. Funkcí, která ve SmartHQ dále chybí, je možnost vypnutí udírny na dálku.

Co se týče samotné přípravy pokrmů a jejich finální kvality, chytrá udírna rozhodně nedokáže plně nahradit klasické zahradní grily na dřevo či dřevěné uhlí – jelikož pracují s otevřeným ohněm, je u nich výsledné aroma prostě a jednoduše o poznání silnější. Přesto si ale zahraniční novináři na chuť masa nestěžovali, ba naopak. Výraznější chutě je pak koneckonců možné dosáhnout delším uzením.

Ne vždy ale příprava jídla dopadne tak, jak by se očekávalo. Jennifer Pattison Tuohy, redaktorka serveru The Verge, například uvádí, že vepřová plec a hovězí hrudí byly po vytažení z udírny tuhé a žvýkavé. Jako další minus je pak považována nutnost manuálního otáčení jídla. Novináři se nakonec nedokázali shodnout na tom, jak těžké je udírnu vyčistit – některým to přišlo jednoduché, jiní naopak zápasili.

Suma sumárum se recenzenti shodují na tom, že udírna vykazuje opravdu chvályhodné výsledky. Zatím však není tak „chytrá“, jak by si představovali, zejména kvůli limitujícím možnostem aplikace SmartHQ. Mezi další značné nevýhody se pak řadí ona vysoká cena, určitá prostorová náročnost nebo zmíněný problém s vylučováním signifikantního množství tepla.

Koupili byste si chytrou udírnu?

Zdroje: Amazon, The Verge, Engadget, CNN, USA Today