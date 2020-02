Koronavirus v továrně Samsungu ochromil výrobu Galaxy Z Flip a Fold

Největší producent mobilních telefonů na světě, jihokorejský Samsung, řeší problém s koronavirem. A nejde o pouhé preventivní opatření nebo nepřímé dopady epidemie v obchodní sféře. Přímo v Samsung továrně v jihokorejském Gumi byla společnost nucena dočasně zastavit výrobu kvůli nakaženému zaměstnanci. Pozastavení produkce se dotkne dostupnosti ohebných telefonů Galaxy Z Flip a Fold. Zatímco ostatní velké továrny ve Vietnamu a v Indii zajišťují výrobu vlajkových a dalších “běžných” telefon, v Gumi se vyrábí právě ohebné speciály. Zmíněné město má přes 400 tisíc obyvatel a je blízké dvouapůlmilionovému Tegu, ve kterém je jihokorejské epicentrum epidemie. Koronavirus odtud přes zaměstnance pronikl až do továrny Samsung.

Omezení výroby trvalo několik hodin a zatím není jasné, jak moc se projeví na dostupnosti zmíněných přístrojů na trhu. Nakaženého zaměstnance firma odhalila během víkendu a továrna byla uzavřena do pondělního rána. Všichni kolegové, kteří přišli s nakaženým do styku, mají nařízenou domácí karanténu. Patro, ve kterém všichni pracovali, bude uzavřené do úterý. Je ale klidně možné, že se bude incident opakovat. Jižní Korea je po Číně druhou nejvíce zasaženou oblastí. Koronavirus tak může provoz firmy Samsung ohrozit co nevidět znovu. Zejména po modelu Galaxy Z Flip je mezitím obrovská poptávka a firma má co dělat, aby zákazníky uspokojovala.

