Koronavirus ohrozil výrobu ROG Phone II. Problémy mají i ostatní výrobci

Indická pobočka společnosti Asus rozeslala svým příznivcům několik e-mailů, kde upozorňuje na narušení výroby herního smartphonu ROG Phone II a to kvůli viru koronavirus a aktuální situaci v Asii, kterou způsobil. Zároveň však ujišťuje, že dělá všechno proto, aby byl telefon opět dostupný. Telefon je nyní skladem u většiny českých prodejců, ovšem tam, kde skladem není ho očekávají až koncem dubna. Pokud tak o telefonu přemýšlíte, měli byste si pospíšit.

Koronavirus neohrožuje jen ROG Phone II

Asus rozhodně není jediný, kdo se zákeřným koronavirem bojuje. Kupříkladu Xiaomi muselo zavřít všechny kamenné prodejny v Číně a Apple dost možná nestihne vyrobit dostatek chystaných iPhonů 9 a nových AirPods. Mimo to jsou Apple Story v Číně taktéž uzavřeny a to až do 9. února. Firmy tak přicházejí o obrovské zisky.

Spekuluje se taktéž o tom, že Samsung nestihne vyrobit dostatek krytů pro nadcházející vlajkovou loď – Galaxy S20 a tak si na ně budou muset budoucí majitelé nějakou dobu počkat. Uvidíme, jak se se situací nakonec velcí hráči vypořádají a zda se jim podaří boj s nemocí vyhrát.

Přemýšlíte o koupi ROG Phone II?

Zdroj: gsmarena.com