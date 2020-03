I v Singapuru už mají aplikaci, která upozorňuje na kontakt s nakaženými

Během pátku jsme vás informovali, že česká aplikace Mapy.cz přichází s novou funkcí pomáhající zpomalit šíření koronaviru v České republice. Nástroj si dává za úkol informovat uživatele o tom, zda se náhodou nezdržují v oblasti, ve které se prokazatelně pohyboval i někdo nakažený. Během pár hodin se k dobrovolnému sdílení své lokace, což je podmínkou tohoto kolektivního systému, přihlásily desítky tisíc lidí. Podobný systém v různých variacích už funguje i v jiných státech. Jižní Korea například spolupracuje s operátory a informace tam proudí oboustranně prostřednictvím SMS. Teď se objevily informace o tom, jak koronavirus “nahání” prostřednictvím mobilní aplikace Singapur. Tamní řešení stojí na technologii Bluetooth.

Zatímco česká variace se snaží informovat samotné uživatele, singapurská aplikace TraceTogether má informovat hlavně vládu. Princip je založený na tom, že nástroj pomocí Bluetooth eviduje setkání lidí na méně než dva metry. Aplikace si tato setkání v telefonu eviduje do zašifrovaného logu, který si tamní vláda může od uživatele vyžádat v případě podezření na setkání s nakaženým. Nic jiného by nástroj dělat neměl, ani sledovat polohu. Koronavirus “pronásledující” aplikace TraceTogether byla pro Singapur a jeho obyvatele vyvinuta tamní vládní technologickou agenturou GovTech. Je dostupná pro Android i iOS. Na její funkčnost se můžete podívat prostřednictvím videa. Země v současnosti sklízí chválu za to, jak si zatím dokázala s pandemií poradit. K 20. březnu měl pětimilionový Singapur “jen” 385 nakažených a dva mrtvé.

Co říkáte na singapurské řešení?

Zdroj: Reuters