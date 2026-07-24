Kontakty Google vám sestaví vlastní vizitku. Takhle si ji nastavíte, vyzkoušeli jsme to

  • Aplikace Kontakty Google nově ukazuje hned nahoře kartu „Vaše údaje" s vaší vlastní vizitkou
  • Základní údaje si vytáhne z účtu Google a ze SIM karty, zbytek si doplníte ručně
  • Vizitka je přípravou na chystanou funkci Tap to Share, kterou jsme tu už rozebírali

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
24.7.2026 08:00
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kontakty google vizitka ai ilustrace
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Sdílení vlastního čísla obvykle vypadá tak, že ho diktujete po číslici, nebo v telefonu lovíte, kam se schovala vaše kontaktní karta. Google to teď zjednodušuje – přímo nahoře v aplikaci Kontakty přibyla vaše digitální vizitka, kterou pošlete komukoliv jako jediný soubor.

Kontakty Google práci částečně udělají za vás

Kouzlo je v tom, že velkou část za vás vyplní telefon sám. Jméno i profilovou fotku si vizitka natáhne z vašeho účtu Google, odtud si vezme také e-mailovou adresu. Telefonní číslo doplní ze SIM karty, kterou máte v mobilu. Základ vizitky tak vznikne, aniž byste napsali jediné písmeno.

kontakty google vase udaje vizitka

Další detaily si můžete přidat sami

Zbytek je na vás. Přes ikonu tužky v pravém horním rohu karty dopíšete poštovní adresu, název firmy, oddělení, pracovní pozici i webovou stránku. Z holého čísla se tím stane plnohodnotná vizitka, jakou byste jinak lepili do patičky e-mailu.

kontakty google vase udaje vizitka uprava 2
kontakty google vase udaje vizitka uprava 1

Nechcete pouštět ven číslo ze SIM nebo e-mail navázaný na účet? Ručně přidáte jiné číslo i jinou adresu a sdílíte pak jen to, co chcete. Google navíc ke sdílení automaticky nabízí jen vaše telefonní číslo – ostatní kolonky zůstávají skryté, dokud je sami nepustíte dál.

Sdílení samotné je pak otázka jednoho tlačítka vedle karty. To z vizitky udělá soubor ve formátu .vcf a ten pošlete, kudy se vám zlíbí – e-mailem, ve zprávách nebo přes libovolnou jinou aplikaci. Ten, komu vizitku pošlete, si vás rovnou uloží se vším všudy.

K čemu to celé směřuje? Kvůli Tap to Share

Vizitka není cílem, ale odrazovým můstkem. Google chystá funkci Tap to Share, se kterou si dva lidé předají kontakt prostým přiložením telefonů k sobě – hodně podobně, jako to u iPhonů umí NameDrop. Jak přesně to má fungovat, jsme rozebírali už dřív: NFC slouží jen jako spínač a samotná data pak přeletí rychlejším Wi-Fi Directem.

kontakty google tap to share priprava ai ilustrace
Google chystá aplikaci Kontakty na skvělou funkci Tap to Share. Vizitku pošlete pouhým přiložením telefonů Adam Kurfürst Zprávičky

Aby ale bylo co přikládáním posílat, musí nejdřív existovat karta s vašimi údaji. A tu teď Google rozjíždí naplno. Samotné Tap to Share zatím spustit nejde a nějakou dobu to ještě potrvá – vizitku si ale můžete nachystat už teď, ať jste připravení, až funkce dorazí.

Karta „Vaše údaje“ se navíc rozjíždí postupně, takže pokud ji u sebe zatím nevidíte, nejspíš postačí chvíli počkat a zobrazí se vám do pár dní.

Nastavíte si v Kontaktech vlastní vizitku, nebo vám staré dobré diktování čísla vyhovuje?

Zdroje: 9to5Google, Android Police, vlastní

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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