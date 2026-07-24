Kontakty Google vám sestaví vlastní vizitku. Takhle si ji nastavíte, vyzkoušeli jsme to Hlavní stránka Zprávičky Aplikace Kontakty Google nově ukazuje hned nahoře kartu „Vaše údaje" s vaší vlastní vizitkou Základní údaje si vytáhne z účtu Google a ze SIM karty, zbytek si doplníte ručně Vizitka je přípravou na chystanou funkci Tap to Share, kterou jsme tu už rozebírali Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Sdílení vlastního čísla obvykle vypadá tak, že ho diktujete po číslici, nebo v telefonu lovíte, kam se schovala vaše kontaktní karta. Google to teď zjednodušuje – přímo nahoře v aplikaci Kontakty přibyla vaše digitální vizitka, kterou pošlete komukoliv jako jediný soubor. Kontakty Google práci částečně udělají za vás Kouzlo je v tom, že velkou část za vás vyplní telefon sám. Jméno i profilovou fotku si vizitka natáhne z vašeho účtu Google, odtud si vezme také e-mailovou adresu. Telefonní číslo doplní ze SIM karty, kterou máte v mobilu. Základ vizitky tak vznikne, aniž byste napsali jediné písmeno. Další detaily si můžete přidat sami Zbytek je na vás. Přes ikonu tužky v pravém horním rohu karty dopíšete poštovní adresu, název firmy, oddělení, pracovní pozici i webovou stránku. Z holého čísla se tím stane plnohodnotná vizitka, jakou byste jinak lepili do patičky e-mailu. Nechcete pouštět ven číslo ze SIM nebo e-mail navázaný na účet? Ručně přidáte jiné číslo i jinou adresu a sdílíte pak jen to, co chcete. Google navíc ke sdílení automaticky nabízí jen vaše telefonní číslo – ostatní kolonky zůstávají skryté, dokud je sami nepustíte dál. Sdílení samotné je pak otázka jednoho tlačítka vedle karty. To z vizitky udělá soubor ve formátu .vcf a ten pošlete, kudy se vám zlíbí – e-mailem, ve zprávách nebo přes libovolnou jinou aplikaci. Ten, komu vizitku pošlete, si vás rovnou uloží se vším všudy. K čemu to celé směřuje? Kvůli Tap to Share Vizitka není cílem, ale odrazovým můstkem. Google chystá funkci Tap to Share, se kterou si dva lidé předají kontakt prostým přiložením telefonů k sobě – hodně podobně, jako to u iPhonů umí NameDrop. Jak přesně to má fungovat, jsme rozebírali už dřív: NFC slouží jen jako spínač a samotná data pak přeletí rychlejším Wi-Fi Directem. Google chystá aplikaci Kontakty na skvělou funkci Tap to Share. Vizitku pošlete pouhým přiložením telefonů Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Aby ale bylo co přikládáním posílat, musí nejdřív existovat karta s vašimi údaji. A tu teď Google rozjíždí naplno. Samotné Tap to Share zatím spustit nejde a nějakou dobu to ještě potrvá – vizitku si ale můžete nachystat už teď, ať jste připravení, až funkce dorazí. Karta „Vaše údaje“ se navíc rozjíždí postupně, takže pokud ji u sebe zatím nevidíte, nejspíš postačí chvíli počkat a zobrazí se vám do pár dní. Nastavíte si v Kontaktech vlastní vizitku, nebo vám staré dobré diktování čísla vyhovuje? Zdroje: 9to5Google, Android Police, vlastní Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář 9to5google Android aplikace Google kontakty Kontakty Google Mohlo by vás zajímat Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku Jakub Kárník 27.11.2024