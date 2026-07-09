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Google chystá aplikaci Kontakty na skvělou funkci Tap to Share. Vizitku pošlete pouhým přiložením telefonů

  • Google připravuje aplikaci Kontakty na podporu funkce Tap to Share – sdílení přiložením dvou telefonů
  • Novinku odhalil rozbor kódu nejnovější verze, ostrá funkce zatím není spuštěná
  • Vaše vizitka se stěhuje na vrch adresáře a přibude u ní tlačítko pro sdílení

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.7.2026 14:00
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kontakty google tap to share priprava ai ilustrace
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Vlastní obdoba Apple NameDropu, které Google říká Tap to Share, se pomalu rozlézá do dalších aplikací. Nejnovější verze Kontaktů v kódu skrývá přípravy na to, aby vaši vizitku odeslala jediným přiložením telefonu k telefonu.

Předávání kontaktu dnes vypadá pořád stejně: otevřít adresář, najít sebe, proklikat se nabídkou sdílení a vybrat aplikaci, popřípadě zcela manuálně nadiktováním. Google to chce zkrátit na jediné gesto. V kódu aplikace Kontakty se totiž objevily přípravy na Tap to Share – sdílení, u kterého stačí přiblížit dva telefony k sobě. O téhle chystané funkci pro celý Android jsme psali už dřív, teď se ukazuje, jak ji Google zapojí přímo do adresáře.

Co se v Kontaktech vlastně mění?

Nejvíc se promění sekce s vaší vlastní vizitkou, tedy položka „Vaše údaje“. Dnes je schovaná v nastavení, nově se má přesunout rovnou na vrch seznamu kontaktů, takže ji budete mít hned po ruce. Aplikace do ní podle všeho sama doplní jméno, fotku i e-mail z vašeho účtu Google a údaje si pak budete moct upravit.

kontakty google pripava na tap to share

Vedle vizitky přibude ikona sdílení. A právě tady se to protíná s novinkou – v kódu se objevily čerstvé odkazy, které tlačítko u „Vašich údajů“ propojují s funkcí Tap to Share. Vlastní kontakt tak druhému telefonu pošlete jen tím, že ho k němu přiblížíte.

Jak vlastně Tap to Share funguje?

Připomeňme, jak má celé sdílení probíhat. NFC v telefonech slouží jen jako spouštěč, samotný přenos dat pak podle dosavadních informací obstará rychlejší Wi-Fi Direct. V praxi telefony přiblížíte k sobě (klidně i zády k sobě, protože NFC čip mívá každý model jinde) a počkáte, až naskočí potvrzovací animace.

google tap to share ilustracni obrazek ai ilustrace
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Sdílet se takhle nemají jen kontakty, ale i fotky, videa nebo odkazy. Jde o Googlem pojatou obdobu funkce NameDrop, potažmo AirDrop od Applu.

Zatím ale jde o nález v kódu, ne o hotovou věc – v aplikaci funkci ještě nespustíte. Rozbor odhalil přípravy ve verzi Kontaktů 4.82.29, což naznačuje, že se na sdílení vizitek pracuje. Kdy a v jaké podobě dorazí ke všem, ovšem zatím jisté není.

Využili byste Tap to Share pro rychlé předání kontaktu?

Zdroj: Android Authority

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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