Google chystá aplikaci Kontakty na skvělou funkci Tap to Share. Vizitku pošlete pouhým přiložením telefonů Hlavní stránka Zprávičky Google připravuje aplikaci Kontakty na podporu funkce Tap to Share – sdílení přiložením dvou telefonů Novinku odhalil rozbor kódu nejnovější verze, ostrá funkce zatím není spuštěná Vaše vizitka se stěhuje na vrch adresáře a přibude u ní tlačítko pro sdílení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Vlastní obdoba Apple NameDropu, které Google říká Tap to Share, se pomalu rozlézá do dalších aplikací. Nejnovější verze Kontaktů v kódu skrývá přípravy na to, aby vaši vizitku odeslala jediným přiložením telefonu k telefonu. Předávání kontaktu dnes vypadá pořád stejně: otevřít adresář, najít sebe, proklikat se nabídkou sdílení a vybrat aplikaci, popřípadě zcela manuálně nadiktováním. Google to chce zkrátit na jediné gesto. V kódu aplikace Kontakty se totiž objevily přípravy na Tap to Share – sdílení, u kterého stačí přiblížit dva telefony k sobě. O téhle chystané funkci pro celý Android jsme psali už dřív, teď se ukazuje, jak ji Google zapojí přímo do adresáře. Co se v Kontaktech vlastně mění? Nejvíc se promění sekce s vaší vlastní vizitkou, tedy položka „Vaše údaje“. Dnes je schovaná v nastavení, nově se má přesunout rovnou na vrch seznamu kontaktů, takže ji budete mít hned po ruce. Aplikace do ní podle všeho sama doplní jméno, fotku i e-mail z vašeho účtu Google a údaje si pak budete moct upravit. Vedle vizitky přibude ikona sdílení. A právě tady se to protíná s novinkou – v kódu se objevily čerstvé odkazy, které tlačítko u „Vašich údajů“ propojují s funkcí Tap to Share. Vlastní kontakt tak druhému telefonu pošlete jen tím, že ho k němu přiblížíte. Jak vlastně Tap to Share funguje? Připomeňme, jak má celé sdílení probíhat. NFC v telefonech slouží jen jako spouštěč, samotný přenos dat pak podle dosavadních informací obstará rychlejší Wi-Fi Direct. V praxi telefony přiblížíte k sobě (klidně i zády k sobě, protože NFC čip mívá každý model jinde) a počkáte, až naskočí potvrzovací animace. Google si od Applu půjčí skvělou funkci. Nabídne šikovný způsob, jak sdílet soubory a kontakty Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Sdílet se takhle nemají jen kontakty, ale i fotky, videa nebo odkazy. Jde o Googlem pojatou obdobu funkce NameDrop, potažmo AirDrop od Applu. Zatím ale jde o nález v kódu, ne o hotovou věc – v aplikaci funkci ještě nespustíte. Rozbor odhalil přípravy ve verzi Kontaktů 4.82.29, což naznačuje, že se na sdílení vizitek pracuje. Kdy a v jaké podobě dorazí ke všem, ovšem zatím jisté není. Využili byste Tap to Share pro rychlé předání kontaktu? Zdroj: Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AirDrop Android Kontakty Google NFC sdílení Mohlo by vás zajímat Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku Jakub Kárník 27.11.2024 Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024