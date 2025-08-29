Důležitá konference Samsungu je už za rohem. Co se chystá? Hlavní stránka Zprávičky Samsung zveřejnil pozvánku na konferenci, která se odehraje již 4. září Už teď však máme více než dobrou představu, s jakými novinkami jihokorejský gigant dorazí Těšit se můžeme na důležitý přírůstek do rodiny Galaxy S25 i nové tablety Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 29.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Online událost má předcházet představení novinek na veletrhu IFA v Berlíně. V rámci té Samsung téměř jistě přijde s představením nového smartphonu Samsung Galaxy S25 FE. Vedle něj bychom se však měli dočkat také uvedení nové řady vlajkových tabletů Samsung. Konkrétně má jít o Samsung Galaxy Tab S11 a Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Levnější S25 a špičkové tablety Po Galaxy S25 Edge přichází Samsung s levnějším rozšířením rodiny vlajkových „es dvacet pětek“ v podobě Galaxy S25 FE. Okolo této připravované novinky bylo mnoho úniků informací. Na tomto místě si tak jen shrňme, že se očekává vylepšení v oblasti displeje, který by při stejné 6,7″ úhlopříčce měl nabídnout tenčí rámečky a především jas až 2 600 nitů. Nová by měla být 12MPx selfie kamerka, zato sestava na zádech se má stále skládat z 50MPx primárního, 12MPx ultraširokého a pouze 8MPx fotoaparátu s optickým přiblížením. Baterie by měla narůst jen nepatrně na 4 900 mAh, zato by ale měla podporovat 45W drátové a 25W bezdrátové nabíjení. Menší nejasnosti panují okolo čipsetu, s největší pravděpodobností se však dočkáme Exynosu 2400. Také o připravovaných tabletech Samsung Galaxy S11 / S11 Ultra jsme vám přinesli detailní informace a to včetně ceny. Ta by měla odrážet ultimátní výbavu tabletů v čele s výkonným čipsetem Mediatek Dimensity 9400. Oba tablety pak přinesou AMOLED panely s vysokým rozlišením. Zatímco základní S11 se však bude muset spokojit „pouze“ s 11″ displejem, Ultra dorazí s obřím 14,6″ panelem. Pokud se již novinek nemůžete dočkat, nezapomeňte událost sledovat například na YouTube, 4. září v 11:30 našeho času. Na kterou z novinek nadcházející konference Samsungu se těšíte nejvíce? Zdroj: GSMArena.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Exynos Exynos 2400 Galaxy AI MediaTek Mediatek Dimensity 9400 Samsung Samsung Galaxy S25 FE Samsung Galaxy Tab S11 Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.