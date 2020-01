Zašifrované datum Google I/O konference odhaleno. Uvidíme Android 11?

Google před několika dny vypustil do světa tradiční interaktivní hádanku, ve které šlo o odhalení termínu konání jeho I/O konference. V multiplayerové hře, ve které museli uživatelé spolupracovat, šlo o získávání ztraceného signálu se satelitem. Trvalo jen pár hodin, než jsme se nakonec kýženého data dočkali. Konference Google I/O 2020 proběhne od 12. do 14. května. A to na tradičním místě, v amfiteátru Shoreline blízko Mountain View, kde firma sídlí. Po rozluštění šifry informaci na Twitteru potvrdil i výkonný ředitel Googlu Sundar Pichai. Co se dá od akce očekávat? V první řadě rozhodně detailní představení Androidu 11. A také uvedení telefonů řady Google Pixel 4a.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1 — Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020

Během loňské I/O konference americký gigant také představil několik významných věcí. Kromě přístroje Pixel 3a to byla rozšířena realita ve vyhledávání, nové vychytávky v nástroji Lens, hlasový pomocník Duplex a podobné info k Androidu 10 alias Q. Celá akce je věnována primárně softwarovým novinkám, takže od Google I/O 2020 očekáváme zejména informace k nové verzi systému Android 11 a funkcím v něm.

Firma také může překvapit novými funkcemi či vychytávkami v některých aplikacích z Google Mobile Services, kam patří například Mapy, Disk, Chrome, Gmail, YouTube nebo samotný Obchod Play.

Jaké novinky z Google I/O 2020 očekáváte?

