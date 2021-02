Čtyři Samsung telefony z roku 2017 byly odříznuty od updatů zabezpečení

Korejský Samsung má za sebou velmi plodné několikaměsíční období, což se týká mimo jiné i vydávání aktualizací na nové verze systému One UI. Navíc celkem nedávno oznámil, že všechny jeho budoucí telefony dostanou vždy minimálně tři verze Androida. Tím dorovnal Google s péčí o Pixel mobily a americkou firmu v něčem dokonce i předehnal. Bezpečnostní záplaty chodí do jeho telefonů mnohdy i dříve, než je Google zveřejní jejich obsah. Jak už to tak ale bývá, při péči o velké množství přístrojů je občas nutné některé starší odříznout. Konec bezpečnostních updatů nyní definitivně postihne čtyři Samsung mobily z roku 2017, konkrétně modely Galaxy J3 Pop, Galaxy A5, Galaxy A3 a Galaxy A7.

Majitelé těchto telefonů musejí počítat s tím, že další záplaty řešící možné díry pro kyberútoky už se jejich zařízení oficiálně týkat nebudou. Změny na seznamu pro security updaty se týkají i dalších Samsung mobilů. Modely A8 2018, A02 a M12 byly zařazeny do sekce pro čtvrtletní záplaty. Do kategorie s nejvyšší péčí nově samozřejmě patří modely z řady Galaxy S21. Při aktualizaci seznamu došlo i na úsměvnou chybičku. Na pár hodin z něj úplně zmizel ohebný Galaxy Fold 5G. Pak se ale vrátil, takže šlo skutečně jen o omyl. Pro tento moment hlásí Samsung konec bezpečnostních updatů jen u zmíněných modelů J3 Pop, A3, A5 a A7.

Jak je na tom na seznamu váš Samsung?

Zdroj: apolice