Čas letí neúprosně dopředu. Zdá se to jako malá chvilka od doby, kdy byla představena služba YouTube Music a zároveň oznámen konec Google Play Music. Postupné vypínání Hudby Google Play bylo plánováno již na září a vypadá to, že vyhledávací gigant započal podle plánu.

Konec Google Play Music přijde postupně

Již dříve bylo oznámeno, že vypnutí Google Play Music proběhne do konce tohoto roku. To stále platí, bude se však jednat o postupné vypínání funkcí a přístupů. Nejprve se Google zaměřil na svého asistenta. Výchozí zdroj hudby v Asistentu Google se totiž začíná automaticky přepínat z Play Music na YouTube Music. Takže pokud se přes chytrého asistenta snažíte poslouchat písničku, začne se automaticky přehrávat přes YouTube Music, i když jste měli předtím nastavenou Hudbu Google Play. To mimo jiné znamená i poslouchání reklam u vlastních nahraných písniček, pokud není aktivní prémiově členství. (U Google Play Music se vlastní písničky dají poslouchat bez omezení pozn. redakce)

V nastavení asistenta Google se dá vrátit zpět služba Play Music, nicméně jedná se pouze o dočasné řešení, protože služba bude během následujících týdnů/měsíců ukončena. Ostatně pokud si službu otevřete v telefonu nebo na webu, tak na vás ihned vyskočí přes celou obrazovku zpráva o konci a nabídka k instalaci YouTube Music.

