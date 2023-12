Zakládáme Komunitu Svět Androida – nový online prostor fanoušků Androidu

Přesouváme čtenářské aktivity a diskuze z webu Svět Androida do nové komunity

Plánujeme rozvoj komunity včetně poradny a reputačního systému

Rádi bychom vám představili Komunitu Svět Androida. Vždy jsme byli komunitně smýšlející online magazín a pořádali pro fanoušky Svět Androida spoustu akcí. Ať už to byla Android RoadShow, anketa Android roku, zelené čtvrtky a mnoho dalšího, kde jsme se setkávali jak v online, tak i offline světě. Posledních pár let jsme se ale Android komunitě nevěnovali tak aktivně, jak u nás bylo zvykem a rádi bychom to s vaší pomocí změnili.

Jak bychom to chtěli napravit? Prvním krokem je založení online prostoru určeného primárně pro všechny fanoušky systému Android. Online magazín Svět Androida sice nabízel prostor, kde si čtenáři mohli vyměňovat názory, nápady a postřehy, ale pouze v omezené míře.

Co je to Komunita Svět Androida?

Komunita Svět Androida je prostor pro všechny fanoušky, kde můžete sdílet své názory a aktivně se podílet na jejím dalším rozvoji. Celý nápad bude pod kapotou pohánět velmi propracované a technicky vyladěné řešení s názvem Discourse, které je zárukou stability, modernosti, bezpečnosti, navíc sebou přináší i spoustu zajímavých funkcí.

Do Komunit Svět Androida bude přesunuta veškerá aktivita čtenářů, na kterou jste byli na Svět Androida zvyklí. Od uživatelských účtu samotných přes komentáře až po nápady nebo uživatelský status v podobě karmy. Ale tím rozhodně nekončíme. Discourse jako takový, který Komunitu Svět Androida pohání, toho nabízí mnohem více. Jednotlivé vychytávky a nápady budeme spouštět postupně a zapojit se můžete i vy.

Co nás vede k založení Komunity Svět Androida?

Už delší dobu jsme vnímali, že komentáře pod články nebo nápady na vylepšení, nebyly ideálním místem, kde byste mohli naplno vyjádřit své názory. Navíc forma komentářů byla dost omezená a zastaralá.

Jeden z dalších důvodů, který nás vedl pro založení Komunity Svět Androida, byla dlouhotrvající potřeba technologicky oddělit WordPress, pohánějící celý online magazín Svět Androida od komunitní části, který v podobě WordPressu bohužel dost pokulhává a brzdí celý web. Nově si tak i vy budete moci užívat rychlejší načítání oblíbených článků (nejen) o Androidu.

Jaké má Komunita Svět Androida výhody?

Je jich opravdu spousta. Krom těch co jsme už vyjmenovali výše, toho komunita nabízí opravdu hodně. Letmo vyjmenujeme jen ty základní, ale neprozradíme všechny, ať máte i nějaké překvapení do budoucna :).

Nejzásadnějším vylepšením je login. Nově se můžete přihlásit na web Svět Androida a do Komunity Svět Androida na pár kliknutí, například pomocí svého Facebook účtu, nebo Google účtu. Mysleli jsme ale i na hráče, kteří jistě ocení přihlášení pomocí Discordu, a pro programátory jsme připravili login pomocí GitHubu. Vše jsme zařídili tak, abyste se na web i do Komunity přihlásili najednou a vše se chovalo jako jeden systém.

Druhým a stejně zásadním vylepšením, je způsob jak přidávat své komentáře. Naše dřívější možnosti komentování článků byly pouze skrz malé políčko, kam se vešly 3 řádky textu a pak bylo nutné posouvat. Prostě opruz. Nově si užijete možnosti, které se přizpůsobí vašim potřebám a to jak velikostně, tak i funkcemi. Pohodlné vkládání komentářů si užijete jak na mobilech, tak i stolních počítačích nebo tabletech. Až vyzkoušíte, budeme rádi za zpětnou vazbu.

Políčko pro vkládání vašich reakcí podporuje i Markdown, ale pokud ho neznáte, můžete si vše pohodlně prostě naklikat. Stejně pohodlně se vkládají i obrázky stylem drag and drop.

Notifikace a zmínky ostatních uživatelů, jsou prostě super. Jasně, není to na dnešní dobu nic extra nového, ale vzhledem k tomu jak to fungovalo předtím, je to dost velký posun k lepšímu. Sami si můžete nastavit, jak vám Komunita bude posílat notifikace a zdali vůbec. Na výběr je třeba email nebo push notifikace, případně “zvoneček” přímo v Komunitách. Jednou za čas a jen pokud budete mít zájem, vám systém pošle souhrn toho nejzajímavějšího, pro případ že by vám něco uniklo.

Co nám přijde hodně užitečné, je zmínka konkrétního uživatele v komentáři. Stačí zadat @jménouživatele a dotyčný dostane notifikaci. Rapidně se tak zvyšuje šance, že dostanete fundovanou odpověď, na kterou nemusíte dlouho čekat.

Možnosti rozšíření do budoucna. Platforma Discourse rozhodně nestrádá co se týče možností jak komunikovat, což je skvělá zpráva. Jednotlivé vychytávky budeme postupně zapojovat. Pokud vás už teď napadá něco, bez čeho nemůžete žít a v Komunitách nebo na webu Svět Androida to chybí, stačí založit vlákno v sekci Nápady na vylepšení nebo si plné možnosti systému Discourse osahat na oficiálních stránkách, kde je k dispozici demo.

Co se stane se starými komentáři a účty?

Staré komentáře, ty které jste od roku 2010 napsali na web SvetAndroida.cz, zůstanou na webu stále zachovány a můžete se k nim kdykoliv vrátit a přečíst si je. Všechny nové komentáře k článkům už budou vidět pouze v nové Komunitě Svět Androida. Počty komentářů u jednotlivých článků na webu ale vždy uvidíte jako součet těch z komunity a původních z webu.

Co se týče uživatelských účtů, ty si každý čtenář bude muset vytvořit bohužel znovu. Omlouváme se za tuto nepříjemnost, chápeme že to pro někoho může být překážkou. Na druhou stranu pro mnohé z vás to může představovat výzvu – založit si nový profil a budovat novou reputaci od začátku. Snad jednou z polehčujících okolností bude i fakt, že si účet založíte na pár kliknutí a bez nutnosti cokoliv vyplňovat.

Proč ne fórum, ale Komunita?

V redakci Svět Androida jsme přesvědčeni, že fóra, tak jak je alespoň známe doposud, jsou ve většině případů mrtvá (výjimkou je třeba Reddit). Fóra vzala za své hlavně s příchodem sociálních sítí, kde je mnohem jednodušší komunikovat a je tam skoro každý. Éře diskusních fór tedy odzvonilo a nechceme vytvářet něco, co je v našich očích již dávno mrtvé.

Jak se tedy liší fórum od Komunity Svět Androida? Ten nejzásadnější rozdíl je, že na fóru vytvářejí témata k diskuzi sami diskutující, ale v Komunitě Svět Androida určuje téma k diskuzi článek (který vyšel na Svět Androida). Komunita je tedy primárně chápána jako komentáře ke článkům. Nebude zde možnost zakládat nová vlákna na libovolné téma a diskutovat o něm.

Později sice budeme spouštět v Komunitě nové vychytávky a možnosti, ale budeme bedlivě hlídat, aby se z ní nestalo “mrtvé” diskuzní fórum.

Co plánujeme do budoucna?

Určitě plánujeme spustit poradnu. Za těch 14 let co uplynulo od založení Svět Androida, nám v redakci prošly tisíce zařízení a my díky tomu mohli získat cenné zkušenosti, o které se s vámi rádi podělíme. Mnohdy nás v emailech nebo na sociálních sítích žádáte o radu, nebo pomoc. Pro nás je ale z kapacitních důvodů komplikované radit každému jednotlivě. Poradna v Komunitě zajistí, že k řešení problému budou mít přístup i ostatní uživatelé a jednou odpovědí tak můžeme pomocí stovkám, ne-li tisícům z vás.

Spustíme reputační systém formou odznaků a karmy. V redakci zastáváme názor, že stejně tak jako v reálném životě, tak i v online prostředí by měl mít každý uživatel možnost budovat reputaci a odbornost na určitá témata. Nejsme příznivci tvrzení, že každý názor má stejnou váhu a je dobré se vyjadřovat ke všemu, i když o tom vím …

V komunitě si všichni tykáme

Někdo by jistě mohl namítat, že vykání je projev úcty a respektu. A jistě by mohl mít pravdu. Nicméně tykání nám přijde sympatičtější, bližší a komunity jsou hlavně o sbližování. Takže pokud to z vaší strany bude jen trochu možné, vezměte prosím na vědomí, že v Komunitě Svět Androida si všichni tykáme.

Rychlá pravidla komunity

Nechceme zatěžovat Komunitu velkým množstvím pravidel, které ve finále nikdo nechce číst. Na druhou stranu je dobré si už na začátku sladit očekávání a předejít tak případným sporům a nedorozuměním. Aktuálně máme pouze tři pravidla, další snad nebudou potřeba.

buďte k druhým empatičtí a vstřícní žádné vulgarismy ani nenávistné projevy odkaz můžete přidat jakýkoliv, ale nesmí mít povahu reklamy

