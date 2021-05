Android Auto brzy odstraní jeden ze svých základních nedostatků

Prostředí Android Auto patří nepochybně k tomu nejlepšímu, co kdy Google vypustil do světa. Tento asistenční systém, který propojuje mobilní telefon s vozem, se těší obrovské oblibě. A to i přes všechny mouchy a nedostatky, které ještě stále zůstávají na seznamu k řešení. Jedna významná položka bude podle všeho vyřešena velmi brzy. Kód nejnovější verze aplikace Android Auto prozrazuje, že tento nástroj bude konečně podporovat i firemní Google účty. Výhodou této novinky je například přístup k jiným aplikacím či kontaktům, které mohou být s “Work” účtem spojeny.

Řeč je o verzi začínající kombinací 6.4, tedy té nejnovější. V jejím kódu jsou k nalezení zmínky o ”work_profile_permission_flow_name” či ”permission_cross_profile_description”. To zjednodušeně řečeno znamená, že populární šoférský nástroj umožní používat po připojení firemní účet a také jeho přepínání s klasickým osobním. Ten je doposud pro připojení jediný možný, pokud jich v telefonu máte více.

Android Auto - Google Maps, Media & Messaging Google LLC

Podpora pro firemní Google účty v Android Auto ještě nebyla oficiálně potvrzena, ale asi to nebude dlouho trvat. Jakmile budeme mít přístup ke zmíněné nejnovější verzi, určitě toto přepínání vyzkoušíme. Vy můžete také a nezapomeňte nám napsat do komentáře výsledek.

Kolik účtů máte ve vašem mobilu?

Zdroj: 9to5