Komentář: 5G přineslo revoluci! Mohl bych ji vidět?

Drtivá většina současných moderních telefonů podporuje sítě páté generace

Jejich signál už dnes najdete téměř všude, operátoři na pokrytí pracují nepřetržitě

Od představení prvních telefonů s 5G uplynula řada let, na 6G si ještě počkáme

Podpora sítí páté generace dnes nejčastěji chybí pouze u levnějších mobilních telefonů, v těch dražších nechybí prakticky nikdy. Nejlevnější telefon s podporou 5G už dnes koupíte za pár tisícovek a můžeme předpokládat, že v budoucnosti jejich cena klesne ještě níž.

Když přicházelo 5G, byla to obrovská sláva. Zatímco 3G bylo v České republice propadákem, LTE sítě jsou rozšířené, nabízí vysokou rychlost přenosu a troufnu si říci, že pokrývají drtivou většinu potřeb běžných zákazníků. Ale revoluce je potřeba, 5G sítě jsou o hodně dál.

Výrobci chrlí telefony s podporou sítí páté generace, operátoři neustále vylepšují pokrytí, pomalu se začíná mluvit o sítích šesté generace, které opět budou ještě dál. Ale zastavme se trochu déle u sítí páté generace, které tady s námi určitě ještě řadu let budou. Dovolím si položit velmi kacířskou a otevřenou otázku – co běžným zákazníkům reálně přineslo rozšíření 5G? V České republice bylo pokrytí signálem výborné už předtím, v tomto směru patříme k premiantům. Co se týká rychlostí, ani tady nemám pocit, že by mi dosavadní LTE nestačilo.

Pokud se podíváme na rychlost odezvy, v tomto směru skutečně došlo k výraznému posunu. Ale rovnou se budu ptát dál – jak často člověk využije extrémně nízkou odezvu? Ano, při hraní některých online her se hodí každá milisekunda, s pomalým připojením by některé hry byly reálně nehratelné. Ale kolik lidí v České republice reálně hraje hry na úrovni, kde by se milisekundy počítaly.

Zapomenout nesmíme ani na spotřebu energie, v tomto směru je na tom 5G dokonce hůře, alespoň se to v minulosti uvádělo. Bohužel jsem nedohledal žádný aktuální zdroj, který by porovnával spotřebu telefonů u nejmodernějších mobilních telefonů, dříve se ale hovořilo o rozdílu přibližně 20 procent. To zní jako obrovské číslo, musíme ale zohlednit, že to není 20 procent celkové spotřeby telefonu, kde největší část energie stejně vždycky ukousne displej. Ale pravděpodobně se shodneme, že sítě páté generace větší výdrž na jedno nabití nepřináší…

Nokia 6G: Connecting Human & Digital Worlds

Zapomněl jsem na něco? Samozřejmě, internet věcí. Domácnosti jsou stále chytřejší a na trhu se objevuje nekonečný zástup zajímavých produktů, navíc žijeme v době, kdy masivně nastupuje AI a její propojení s nejrychlejšími a nejmodernějšími sítěmi se přímo nabízí. Ale můj pocit je, že stran internetu věcí nápady trošku předběhly skutečnost.

Chcete surfovat maximální rychlostí? Pěkně si zaplatíte!

Chcete ještě trochu pokazit náladu? Můžeme se mrknout na oficiální nabídku neomezených tarifů, které vám umožní surfovat maximální rychlostí (reálné využití pro tuto chvíli ponechme stranou). V této oblasti naplno „funguje“ konkurence mezi našimi operátory. O2 nabízí neomezený tarif za 1349 korun, T-Mobile je levnější a chce 1340 korun, Vodafone je „dramaticky“ levnější a zaplatíte jen 1307 korun. Skvělé nabídky, které si naštěstí nejsou příliš podobné…

Na závěr trochu odbočím – Huawei před lety ztratil přístup k 5G, jeho telefony několik let spoléhaly pouze na LTE sítě. Celou dobu bylo toto vnímáno jako výrazné hendikep a ano, pokud všichni ostatní podporu nejmodernějších sítí nabízí a Huawei nikoliv, je to zkrátka nevýhoda. Ale ani s odstupem několik let si nejsem jistý, jestli je skutečně problémem. Ano, píše se rok 2024 a telefonů s podporou sítí páté generace existují tisíce.

Přestože telefony s podporou sítí páté generace vlastním už mnoho let, reálně bych si pořád vystačil s LTE. Třeba můj názor změní sítě šesté generace. O těch se začíná v poslední době mluvit stále více, komerční nasazení se ale očekává někdy na konci tohoto desetiletí, ještě si budeme muset počkat.

Jak hodnotíte přínos 5G?

