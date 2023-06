Další Google aplikace mění logo. Poznáte hned, o kterou jde?

Společnost Google se v poslední době po delší odmlce dost rozjela se změnami log u svých aplikací. Nedávno to podstoupil například Authenticator, nástroj pro 2FA neboli dvoufaktorové přihlašování. V jeho případě šlo o dost velkou změnu, která obnášela přepracování tvarů i barev. To aplikace / služba Knihy Google Play dostala nové logo s méně agresivními úpravami. A dokonce ani úplně nezapadá do běžné Google barevné palety pro tyto účely. Nová podoba je nicméně logická a pochopitelná.

Hned na první pohled si řada lidí jistě všimne, že klasický “play” trojúhelník nově zdobí jen symbol záložky. Dříve byla v menším provedení na hřbetu knihy. Designéři přitom vsadili na decentní kombinaci dvou odstínů modré a nepouštěli se do větších akcí s dalšími barvami, které by vlastně asi byly i zbytečné. Ponechání podkladového trojúhelníkové značky napovídá, že Google nemá v úmyslu u aplikace / služby odpárat souvislost s obchodem Play či audioknihami.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak se vám toto nové logo líbí?

Zdroj: 9to5