Xiaomi nevyrábí jen telefony, známé jsou koloběžky a skvěle vypadá první automobil

Zubní kartáček Xiaomi Electric Toothbrush T700 teď můžete pořídit s výraznou slevou

Pokud jste doteď používali klasický kartáček, první použití elektrického bude šok

V těchto dnech si díky Black Friday můžete dopřát řadu produktů s výraznou slevou a nemusí to být jen a pouze mobilní telefony. V akci nyní můžete koupit elektrický zubní kartáček Xiaomi Eletric Toothbrusth T700, aktuálně stojí polovinu běžné ceny! Jak se mi kartáček osvědčil?

Kartáček používám už několik týdnů a je to můj první elektrický kartáček. První čištění zubů bylo šokem, čištění je velmi intenzivní a člověk si na to zkrátka musí zvyknout. Prvních pár dní možná budete chtít kartáček vyhodit a vrátit se ke klasice, ale doporučuji vytrvat, vyplatí se to. Kartáček se nabíjí pomocí jednoduché stanice, kam jej postavíte. Snadno jej propojíte s aplikací Xiaomi Home, která dokáže vaše čistění zubů sledovat a bodově vyhodnocovat. Zatímco aplikace jako taková už je z velké části přeložena, prostředí u zubního kartáčku je zatím v angličtině. Ale rozhraní je jednoduché a snadno pochopitelné, není se čeho bát.

Aplikace Xiaomi Home je v češtině, používat ji nemusíte

Xiaomi Elektric Toothbrush T700 aktuálně koupíte za 999 korun, proti původní ceně je kartáček za polovinu! Sám jsem kartáček kupoval ještě za plnou cenu, ale nákupu nelituji… Produktů Xiaomi doma máme stále více, moje manželka si už před několika měsíci zamilovala horkovzdušnou fritézu Xiaomi, děti pomocí vidličky malují na levný kreslící tablet, který vyjde na pouhou pětistovku.

Zdroj: Vlastní