Kapacita baterie Galaxy Note 20 bude trochu větší, než se čekalo

O nadcházející vlajkové lodi od Samsungu se v posledních týdnech začínají objevovat stále nové spekulace. Nyní je známa také kapacita baterie modelů Galaxy Note 20 a Galaxy Note 20+. Možná budete sami překvapeni tím, jak málo se bude baterie v jednotlivých modelech lišit.

Kapacita baterie Galaxy Note 20 bude větší

Již delší dobu víme, že Galaxy Note 20+ bude zřejmě disponovat baterií s kapacitou 4 500 mAh. Co ale menší Galaxy Note 20? V dubnu se hovořilo o 4 000 mAh baterii, ovšem nakonec to vypadá, že se Samsungu podařilo dostat do telefonu více šťávy. Redaktoři ze serveru SamMobile zjistili, že baterie, která bude použita v čínské verzi Note 20 nese označení EB-BN980ABY. Její kapacita je přitom 4 300 mAh.

To je lepší zpráva, než ta, kterou nás leakeři krmili před měsícem. Vzhledem k tomu, že bude mít telefon jemný displej s vysokou obnovovací frekvencí a 5G sítě se každá mAh počítá. Menší model má mít displej o velikosti 6,7 palce. Větší pak 6,9 palce.

Těšíte se na novou vlajkovou loď od Samsungu?

Zdroj: gsmarena.com