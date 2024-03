Xiaomi prodává širokou škálu nejrůznějších bezpečnostních kamer

V Česku je už chvíli dostupný model Smart Camera C500 Pro

Pyšní se vysokým rozlišením obrazu a speciálním čipem

Není to tak dlouho, co Xiaomi v Česku uvedlo bezpečnostní kameru Smart Camera C500 Pro, která má za cíl postarat se o monitorování všeho, co se děje ve vaší domácnosti. Mezi její klíčové přednosti patří povedený design, vysoké rozlišení obrazu nebo pozdvihnutá úroveň zabezpečení uživatelských dat.

Xiaomi Smart Camera C500 Pro disponuje 5Mpx obrazovým snímačem, jenž dovede nahrávat záznamy v kvalitě 3K (2960×1666 pixelů). Výrobce od něj navíc slibuje plnobarevný obraz i v případě, když v místnosti zrovna bude špatné osvětlení (díky infračervenému přisvětlovači). Kamera je tak v podstatě schopná hlídat domácnost po celý den.

Pokud byste se v době, kdy jste v bytě přítomni, báli o své soukromí, můžete využít fyzický kryt objektivu. Prostřednictvím chytrého telefonu jej aktivujete a objektiv se otočí směrem nahoru do pouzdra. Časy aktivace si navíc lze i naprogramovat, abyste se o ně vůbec nemuseli starat.

Objektiv samotný se dokáže otáčet nahoru, dolů i do stran díky dvoumotorovému pan-tilt zoomu. Jelikož je horizontální zorné pole 360°, nezbývá prostor pro slepé úhly. Součástí výbavy je také speciální bezpečnostní čip MJA1, jenž zajišťuje šifrovaný přenos a ukládání dat prostřednictvím cloudu. Kameře samozřejmě nechybí ani automatická detekce lidí.

Xiaomi Smart Camera C500 Pro se u nás prodává s doporučenou cenou 1 599 Kč, u mnohých prodejců už ji ale lze sehnat o pár stovek levněji.

Používáte bezpečnostní kameru?

Zdroje: Oficiální web, Heureka