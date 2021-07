Vyhlížíte Just Cause: Mobile? Datum vydání se posunulo

Koronavirová pandemie má na svědomí další z velmi dlouhé řady posunutých termínů. Studio Square Enix na Twitteru oznámilo, že je nuceno posunout datum vydání očekávané hry Just Cause: Mobile. Populární série se tak verze pro telefony a tablety letos nedočká. Datum vydání bylo zatím obecně posunuto na rok 2022. Přesnější termín zatím vývojáři nemají.

We have an important Just Cause: Mobile announcement to share. pic.twitter.com/zYW8csSSUs — Just Cause: Mobile (@justcausemobile) July 12, 2021

“Jak jistě víte, Covid-19 narušil chod mnoha studií, a to naše, bohužel, není výjimkou. Byli jsme nuceni hledat nové způsoby práce, což způsobovalo zpoždění oproti plánu. Z toho důvodu jsme učinili těžké rozhodnutí posunout datum vydání Just Cause: Mobile na rok 2022,” dočteme se na oficiálním twitterovém účtu chystané hry.

Just Cause Mobile – Official Reveal Trailer | Game Awards 2020

Mobilní Just Cause bylo oznámeno během akce Game Awards 2020, k čemuž se váže i přiložené video. To obsahuje mimo akční scény také několik záběrů, které by měly představovat gameplay neboli reálné hraní. Fanoušci série, kteří si chtěli užít akci i na mobilních zařízeních, si bohužel ještě minimálně několik měsíců počkají.

Které díly Just Cause jste už hráli?

Zdroj: Twitter