Žádná změna. Restrikce proti Huawei prý pod Bidenovou vládou neskončí

Když před pár dny nastoupil do úřadu nový prezident uSA Joe Biden, začalo se nahlas mluvit o tom, že by jeho úřad mohl zmírnit, zrušit či jinak zasáhnout do známých obchodních restrikcí namířených mimo jiné na čínskou firmu Huawei. Ta po zpřetrhání vazeb na americké výrobce a dodavatele softwaru citelně trpí na trhu s chytrými zařízeními. Jak se nyní ukazuje, na stavu se velmi pravděpodobně nic měnit nebude. I když je nyní ve “vedení” USA Joe Biden, zrušení sankcí proti Huawei a dalším čínským firmám není pravděpodobné.

Několik dní trvající spekulace v podstatě rozsekla nová, prezidentem vybraná, ministryně obchodu Gina Raimondo. Médiím oznámila, že nevidí pádný důvod, proč by měly být firmy Huawei nebo Hikvision z inkriminovaného seznamu zakázaných odebrány. Na tato slova negativně reagovalo přímo čínské ministerstvo zahraničí. Zrušení sankcí proti Huawei se tedy evidentně nekoná, i když se úřadu chopil Joe Biden. Google služeb a aplikací v telefonech této značky se tedy dál nedočkáme. Bude zajímavé sledovat, jak bude dál pokračovat působení čínské firmy v tomto segmentu trhu.

Kam se asi může situace ještě posunout?

