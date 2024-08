Češi, pozor! Za držení mobilu na kole dostanete mastnou pokutu

Upínání pozornosti na mobil místo sledování okolí je častou příčinou dopravních nehod

Držení mobilu za jízdy je nově ohodnoceno pokutou nejméně 2500 Kč

Někoho může překvapit, že se to vztahuje i na cyklisty

Nedávno jsme ve spolupráci s Policií ČR připravili tipy, jak nedostat pokutu za mobil při řízení auta. Vzhledem k nedávnému zpřísnění postihu mimo jiné za držení telefonu během řízení je opravdu žádoucí si dát pozor a s mobilem za jízdy nemanipulovat.

To je samozřejmé v autě, kde nejspíš máte pro mobil nějaké místo na odložení a u moderních vozů použijete spíše Android Auto nebo jiný způsob ovládání mobilu přímo z palubního systému. Ale napadlo vás, že zákony se úplně stejně vztahují i na cyklisty?

Řidiči tak dlouho tvrdili, že mobil jen drželi, ale nepoužívali, až se jako přestupek nadefinovalo i pouhé držení mobilu. Na to doplatil pan Václav Müller z Opavy, který podle jeho slov pouze vezl mobil přitisknutý k řídítkům a nijak s ním nemanipuloval. Jenže po chvíli ho zastavili policisté a informovali ho, že to, že drží telefon v ruce na řídítkách, je přestupek, který ohodnotili pokutou 2500 Kč.

Mluvčí opavské policie René Černohorský událost potvrdil a uvedl, že policisté nemohli postupovat jinak. Udělená pokuta je nejnižší možná, pouhá domluva nestačí. Neudělením pokuty by prý policisté riskovali, že by je někdo mohl natočit a způsobit jim potíže. Variantu, že by policisté cyklistu nezastavili vůbec, mluvčí nezmínil.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Příkazem na místě lze uložit pokutu od 2500 Kč do 3500 Kč5

Takže pozor, pokud jezdíte s mobilem v ruce na kole, může se vám to pěkně prodražit. Doporučujeme jej uložit bezpečně do nějaké tašky nebo speciálního držáku a věnovat se plně řízení a sledovat okolní provoz.

Povolili byste držení mobilu při jízdě na kole?

Zdroj: Novinky