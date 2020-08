Víme, jaký telefon používá šéf Androidu. Překvapila vás tato volba?

Jaký telefon používá šéf Androidu Hiroshi Lockheimera? Býval to samozřejmě Pixel, ale třeba i OnePlus či dokonce iPhone. Pokud bych měl na tuto otázku odpovědět, řekl bych, že je to jasný Pixel 4a. Jedná se přece o poslední Google telefon a tak by mi dávalo smysl, kdyby jej minimálně na pár dní vyzkoušel. Situace je však úplně jiná.

Jaký telefon používá šéf Androidu?

Lockheimer na svém Twitteru publikoval příspěvek ze své kuchyně, kde používá Microsoft Surface Duo, tedy nedávno uvedený skládací telefon. Je vidět, že se mu tento model velice líbí, jelikož využívá dvě obrazovky zároveň. Na jedné mu hraje skladba od japonské skupiny Mr.Ch Children a na druhé se zobrazuje recept.

Kromě toho můžeme spatřit také speciální pouzdro. Na dolní straně je výkroj, díky kterému je zde nepřetržitý přístup k USB-C. Do oficiálního prodeje zamíří telefon na podzim roku 2020.

Jak se vám líbí Surface Duo?

