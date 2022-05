Tohle vás překvapí: Jaký telefon používá Bill Gates a proč?

Zakladatel společnosti Microsoft, Bill Gates používal ještě v roce 2020 telefon Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition. Od té doby možná vyzkoušel ještě nějaký jiný, ale nepochlubil se s ním. Až nyní v jednom z vláken na Redditu.

Jaký mobil používá Bill Gates?

Bill se rozhodl uspořádat na Redditu AMA (Ask Me Anything), kde jste se ho i vy mohli zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Uživatel bwagnon713 se ho zeptal na to, jaký telefon momentálně používá. Gates odpověděl, že momentálně vlastní Samsung Galaxy Z Fold3 se systémem Android, ale že zkouší i jiné telefony. Na telefonu ho prý nejvíce baví fakt, že jej může používat jako přenosný počítač a telefon zároveň.

K překvapení všech tedy jeden z nejbohatších mužů světa nepoužívá Microsoft Surface Duo 2, nýbrž podobné řešení od Samsungu. Na druhou stranu mezi sebou firmy delší dobu spolupracují na několika softwarových vychytávkách.

Co na volbu Billa Gatese říkáte?

Zdroj: Reddit, SamMobile