Asi každý, kdo někdy používal telefon od Xiaomi, Redmi či POCO slyšel o pojmu Xiaomi účet. Na rozdíl od účtu Google není jeho založení tak klíčové a v podstatě vám při běžném užívání jeho absence nijak zásadně neomezuje. Přesto by bylo dobré vědět, jak vytvořit Xiaomi účet a proč ho používat, což si vysvětlíme v následujících odstavcích.

K čemu je dobrý Xiaomi účet?

Dodnes se v mém okruhu přátel a rodiny setkávám s tím, že nepoužívají Xiaomi účet. Proč? Nikdy ho na nic nepotřebovali. To může být sice pravda, ale tento účet nabízí spoustu benefitů, které stojí minimálně za zmínku. Za prvé je díky jeho vytvoření možné používat Mi Cloud a zálohovat tak vaše data nebo bez problémů přejít na nový mobil bez toho, aniž byste se museli strachovat o vaše data. Dále budete mít možnost přispívat na fórum Xiaomi Community, kde se dozvíte nejrůznější informace o vašem telefonu, aktualizacích nebo problémech a jejich řešení.

Xiaomi účet si můžete vytvořit přímo ve vašem mobilním telefonu nebo přes webové stránky. Je to prosté a nemělo by vám to zabrat déle než 5 minut.

Jak vytvořit Xiaomi účet na mobilním telefonu?

Vytvoření účtu přes mobilní telefon je velmi jednoduché. Stačí jít do Nastavení a vybrat možnost Xiaomi účet. Následně budete vyzváni k zadání telefonního čísla, ovšem pokud jej z nějakého důvodu zadávat nechcete, můžete zvolit možnost “Vytvořit účet pomocí e-mailu” a poté klepněte na tlačítko Další. V obou případech budete muset zadat ověřovací kód, který vám přišel na vaše číslo/e-mail. Můžete se rovněž přihlásit přes Facebook či váš Google účet.

Jak vytvořit Xiaomi účet na počítači?

Pokud u sebe zrovna nemáte mobilní telefon a přesto si chcete Xiaomi účet vytvořit hned, můžete tak učinit i na počítači přes oficiální web. Možnosti registrace jsou pak stejné. Můžete se upsat přes e-mail, telefonní číslo, Google účet nebo Facebook.

Používáte na svém zařízení Xiaomi účet?