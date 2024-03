Mobily často vydávají při focení zvuk, který nejde snadno vypnout

Řešení existuje, musíte ale ztlumit zvuky nebo zapnout režim nerušit

Celý postup lze zautomatizovat

Zvuk fotoaparátu, vydávaný některými mobily v čele se značkou Samsung, může být otravný. A mobily nemají vždy v nastavení možnost změny tohoto chování. Ačkoliv se to připisuje Evropské unii, nepodařilo se mně najít žádné takové nařízení. Naopak případné neetické fotografování vnímají velice citlivě v Japonsku a v rodné Koreji, takže bych možná hledal zdroj tam.

Ať už je příčina tohoto chování jakákoliv, existuje dost důvodů, proč bychom chtěli zvuk fotoaparátu vypnout a nerušit okolí. Osobní zkušenost mám se značkou Samsung, uvítám, pokud se podělíte o vaše zkušenosti s jinými značkami. Je možné, že popsaný způsob, jak zvuk fotoaparátu vypnout, nebude fungovat u každé značky.

V USA na to mají přepínač

V některých zemích je možné zvuk fotoaparátu vypnout přímo v nastavení, my ale mezi takové země nepatříme. Musíme si tedy poradit jinak.

Jak vypnout zvuk fotoaparátu?

Stačí vypnout zvuky

Stáhneme lištu a přepneme ovládání zvuku na ztlumeno:

Pokud to zkusíte, rychle zjistíte, že je zde jeden nepříjemný efekt. Opětovné povolení zvuků totiž doprovází zvukový signál, který je ještě rušivější, než by byl zvuk závěrky. Tudy tedy cesta nevede.

Režim Nerušit

Zkusíme podobný postup, ale místo vypnutí zvuků aktivujeme režim Nerušit.

Výborně, tohle už je lepší, akorát že se zobrazí dotaz, na jak dlouho chcete režim nerušit aktivovat, a to je otravné. Jde to sice změnit, ale znamená to klikání navíc.

Přece nebudete klikat sami…?

Blížíme se k rozuzlení. Samsung telefony, kromě nejzákladnějších modelů, mají geniální funkci zvanou Režimy a rutiny.

Nás bude zajímat část s rutinami:

Půjdeme do Nastavení a vyhledáme sekci Režimy a rutiny. Přepneme na rutiny a tlačítkem + založíme novou rutinu. Vybereme spouštěcí podmínku, v našem případě Aplikace spuštěna a najdeme aplikaci Fotoaparát (já mám instalovaný ještě jeden alternativní, proto jsem tam měl ty aplikace dvě). Jako akci vybereme Nerušit a zapnout a to je vlastně všechno. Nezapomeneme zkontrolovat, dole je jedna akce pro návrat do původního nastavení. To zařídí, že se režim Nerušit po ukončení focení vrátí na původní nastavení.

Tady bych rád zdůraznil, že na konci se režim Nerušit nevypne, ale vrátí tak, jak byl. Tzn. pokud už byl aktivní, tato rutina ho nevypne. To by bylo hloupé.

Zvuk fotoaparátu by se měl vypnout.

Co když nemáte Rutiny

U základních modelů Samsungu nejsou Rutiny k dispozici, stejně tak u jiných značek telefonů. V takovém případě můžete použít nějakou jinou aplikaci k automatizaci. Já používám už dlouho Tasker. Bohužel se nejedná o aplikaci zdarma, ale jsem přesvědčený, že investice do něj za to stojí.

Princip je stejný jako u rutin, jen se to trochu jinak ovládá. Tasker umí běžet v režimu pro laiky nebo v pokročilém. Já mám aktivní pokročilý režim, který umožňuje neuvěřitelné věci. Jak vypadá vypnutí zvuku v Taskeru?

Na rozdíl od Rutin nám Tasker nic nedá zadarmo. Nejprve vytvoříme profil, to je něco jako rutina. Nadefinujeme podmínku, v našem případě opět aplikaci Fotoaparát. Nastavíme task, který se provede při aktivaci, tzn. při spuštění aplikace.

Jako první krok si uložíme aktuální nastavení hlasitosti zvuku pro systémová oznámení a pak je nastavíme na hodnotu 0. Systémová oznámení totiž ovládají i zvuk fotoaparátu. Poté nadefinujeme exit task, který se provede, když se podmínka zneplatní, tzn. odcházíme z aplikace Fotoaparát. Zde pouze nastavíme zpět hodnotu hlasitosti. Všimněte si, že nemusím vložit konkrétní hodnotu, ale jako parametr použiju proměnnou, kterou jsem vytvořil ve vstupním tasku.

Musím zde zmínit ještě jednu věc. Tasker vyžaduje opravdu hodně oprávnění. Nemusíte se bát, je to ověřená aplikace, ale na druhou stranu některá oprávnění se v nejnovějších verzích Androidu špatně nastavují. Jde i o přístup k využitím aplikací, je třeba nastavit výjimku pro optimalizaci baterie a další. Tasker vás sice navádí, jak to všechno udělat, ale chvíli to zabere a na některých zařízeních, které mají agresivnější strategii vůči aplikacím běžícím na pozadí to nemusí být snadné.

U rutin nic takového není třeba, protože se jedné o vestavenou systémovou aplikaci.

Méně pokročilým uživatelům doporučuju využít rutin, a až když narazíte na něco, co nezvládají, si začněte hrát s Taskerem.

Používáte automatizaci? Pochlubte se vašimi rutinami!

Zdroj: Tasker, Samsung