Jak přenést hodinky Galaxy Watch do nového telefonu? Nezabere to ani 5 minut

Chytré hodinky vycházejí v delší periodě než chytré telefony a může se tak snadno stát, že se ocitnete v situaci, kdy máte chytré hodinky spárované se starým telefonem a na stole leží rozbalený nový telefon. Naštěstí již technologie pokročily a od verze WearOS je přenos snadný a dokonce nedochází ani ke smazání dat. V tomto článku si podrobně vysvětlíme, jak přenést hodinky Galaxy Watch7 do nového telefonu, aby byl celý proces co nejjednodušší. Také se podíváme na některé tipy a triky, které vám mohou pomoci maximalizovat funkčnost vašich hodinek po přenosu.

Příprava nového telefonu

Pokud je nový telefon od jiného výrobce než Samsung, budete muset nainstalovat aplikaci Galaxy Wearable. Tato aplikace se stará o správu všech možných nositelných zařízení značky Samsung, ať už jsou to sluchátka, chytrý prsten Galaxy Ring nebo právě chytré hodinky.

Příprava hodinek

Na hodinkách stáhněte horní lištu a klikněte na ikonu ozubeného kolečka. V nabídce Nastavení najděte Obecné a tam je položka Přenést hodinky do nového telefonu. Zobrazí se potvrzovací dialog. Potvrďte a přesuňte se na nový telefon.

Nový telefon

Na novém telefonu spusťte aplikaci Galaxy Wearable. Pokud připojujete první zařízení, začne hledat automaticky, v opačném případě klikněte na označenou ikonu a pak na + vpravo nahoře. Zobrazí se seznam už spárovaných zařízení a úplně dole nová dostupná zařízení. Vyberte hodinky, která přenášíte.

Zobrazí se kód, který musí souhlasit s kódem, který je zobrazený na hodinkách. Nyní stačí potvrdit a projít průvodcem. Na rozdíl od chytrého prstenu Galaxy Ring nedojde ke smazání dat ani aplikací instalovaných v hodinkách.

Galaxy Watch Manager

V případě, že instalujete chytré hodinky do telefonu poprvé, stáhne se Galaxy Watch7 Manager (případně ekvivalent pro starší modely).

Dále se musíte přihlásit k účtu Samsung. Aplikace otevře webový prohlížeč a v něm provedete přihlášení. Na konci se prohlížeč pokusí otevřít opět Manager, povolte to. Teď už jen nastavíte, co všechno se má sledovat a máte hotovo. Nezapomeňte vypnout optimalizace baterie, aby se nepřerušovalo spojení s chytrým prstenem.

A to je vše. Nyní jsou hodinky připojené k novému telefonu. Pozor na to, že nastavení oznámení a další detaily se nepřenesou, to si budete muset v Galaxy Watch7 Manageru nastavit znovu sami.

Zdroj: vlastní