Používáte emoji v práci? Přestaňte než si utrhnete ostudu

Emoji, malí smajlíci, kteří změnily způsob naší komunikace. S emoji se doslova roztrhl pytel, existuje víc než 3000 univerzálních emoji. Část z nich se stala součástí naší každodenní komunikace a doprovází nás snad na každém rohu. V dobách karantény to platí dvojnásob. Přemýšleli jste ale někdy, jak lidé chápou emoji, které posíláte třeba i denně. Například jak si vyložíte následující emoji 🙏? Spousta určitě vidí ruce spojené v modlitbě, to ale rozhodně není jediný význam.

Další možný význam emoji jsou dvě ruce, které se vzájemně plácají. Zmíněný příklad je jeden z mnoha nejednoznačných výkladů, a to nemluvím o mezikulturním využívání emoji, které může být ještě mnohem zamotanější. Jak vlastně používat emoji v práci, tak abyste se neztrapnili?

Pojďme se podívat na jedno z nejpoužívanějších emoji všech dob. Mám na mysli nevinný mrkající smajlík 😉. Já osobně si smajlík vyložím jako způsob, jak objasnit, že prohlášení je zamýšleno jako vtip, nebo alespoň má být přátelské, případně možná i ironické. Co ale mrkání trochu jiným způsobem. Druhá strana si mrkajícího smajlíka může vyložit úplně jiným způsobem. Moje rada: nepoužívejte 😉 v práci. Pro jistotu se vyhněte i 😏, 😋, 😗, 😘, 😜, 😈, 🍑 a zejména 🍆.

Rozdílný výklad emoji

👌 gesto, které ve většině zemí znamená něco jako „ ok “, ale jsou země, případně firemní kultury, kde emoji znamená něco úplně jiného, takže zvažte komu emoji posíláte.

“, ale jsou země, případně firemní kultury, kde emoji znamená něco úplně jiného, takže zvažte komu emoji posíláte. 👊 se oficiálně používá jako ťuknutí na oslavu , ale někteří lidé emoji používají jako pěst .

, ale někteří lidé emoji používají jako . 🤗 může vypadat jazzové ruce, ale oficiálně se jmenuje „objetí obličeje“.

👯 se někdy používá k vyjádření synchronizace dvou lidí. Samotný emoji ale představuje dvě ženy oblečené jako zajíčky Playboy.

Takhle bych mohl pokračovat do nekonečna. Jde o to, že emoji, stejně jako všechny symboly, mají různé významy v různých kontextech a v různých kulturách. Efektivní komunikace závisí na vzájemném pochopení, obzvlášť když pracujete na dálku, a proto může být občas otázka “Jak používat smajlíky” tak důležitá a významná.

Clubhouse už teď najdete v Google Play, bude jiný než si ho představujete čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jak používat emoji v práci

Klíč ke správné firemní a ne jenom firemní, ale celkové komunikaci je pochopení základních pravidel komunikace. Ze všeho nejdřív musíte vědět, co chcete říct. Následuje ta nejtěžší část, jak vlastně řeknete, co chce říct, a nakonec jak to, co jste vlastně řekli, chápe druhá strana. Komunikace je umění sladit tyto tři věci tak úzce, jak jen můžete. Konverzace může být občas neuvěřitelně složitá. Každá volba slova a každá volba emoji má mnoho nuancí. Na konec uvádím krátký výpis emoji, které sám velmi často používám a zatím jsem se nesetkal s žádným nedorozuměním.

Souhlas nebo schválení (👍)

Gratulace (👏, 🙌)

Porozumění (👌)

Číslování v chatu (1️⃣)

Pozitivní odezva (🙂, 😃)

Jak používáte emoji vy?