Jak ovládat systém Android TV telefonem? (návod pro začátečníky)

Televizní platforma Android TV má hned z několika důvodů hodně fanoušků. Patří mezi ně převážně majitelé Google účtů, kteří do své televize rádi instalují dodatečné aplikace. Nepotřebují při tom žádné další přihlašovací údaje a přístroj s touto speciální verzí Androida mohou spravovat pod jedním účtem. Systém už začali využívat i poskytovatelé IPTV a mnozí zákazníci vlastně ani neví, že Android TV mají. Mezi šikovné výhody společného prostředí pro telefon i televizi patří mimo jiné i to, že je možné mobilní zařízení snadno proměnit v dálkové ovládání. Jak Android TV vaším telefonem nebo tabletem ovládat? Je to opravdu jednoduché a na většinu věcí stačí jediná aplikace.

Android TV Remote Control Google LLC

Jak ovládat Android TV telefonem?

Stáhněte si aplikaci Android TV Remote Control (můžete jednoduše kliknout i na ikonu výše) Jakmile ji nainstalujete, máte dvě možnosti spojení s konkrétním Android TV zařízením Připojíte telefon/tablet s ovládací aplikací na stejnou WiFi síť jako televizní zařízení

V televizním zařízení dáte vyhledat a spárujete telefon/tablet prostřednictvím Bluetooth Po úspěšném připojení v aplikaci vyberete dané televizní zařízení Můžete začít virtuální ovladač používat

Zmíněná aplikace poskytuje několik možností ovládání. Tím základním je takzvaný D-PAD, což je klasické rozložení dvou šipek s tlačítkem uprostřed, které doplňují tlačítka Zpět, Domů a Play/Pauza. Druhou variantou, kterou lze zvolit v levém menu, je TOUCHPAD. Tedy panel pro případné posouvání kurzoru. V obou těchto módech je v horní části aplikace k dispozici ještě i ikona mikrofonu, přes kterou se dají řešit hlasové příkazy, a spouštěč klávesnice, která je skvělá pro psaní delších textů nebo vyhledávání. V levém menu se pak nachází také možnost přepínat mezi více Android TV zařízeními.

Velkou nevýhodou tohoto ovládání je, že aplikace oficiálně neposkytuje možnost zapínání a vypínání Android TV. U zapínání je to naprosto logické, jelikož se aplikace nemá jak přes WiFi či Bluetooth připojit ke spícímu systému. Pro vypínání ale přece jen způsob existuje. Do vyhledávacího pole (pomocí klávesnice či diktování) stačí zadat například “vypnout” či “turn off” a zařízení se po příkazu z telefonu či tabletu vypne, i když k tomu nemá aplikace speciální tlačítko. Nástroj je prostě stavěný na běžné používání zapnutého systému, takže běžný ovladač kompletně nenahradí.

Jakým způsobem jste zvyklí ovládat svou televizi?