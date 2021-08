Důvodů, proč byste chtěli obnovit karty/kartu v Google Chrome může být hned několik. Pokud se tak stane na počítači, může k tomu vést výpadek elektřiny, vybití baterie, restart spojený s aktualizací nebo je prostě pouze omylem zavřete. Na telefonu si můžete pročišťovat hromadu záložek a vzápětí si uvědomíte, že zrovna tuhle jste zavřít nechtěli. Jinak vám totiž karty v Chrome na mobilních zařízeních zůstávají stále otevřené, přestože aplikaci zavřete nebo telefon restartujete. V tomto návodu si tedy ukážeme jak obnovit omylem zavřené karty v Google Chrome.

Jak obnovit omylem zavřené karty v Google Chrome?

Díky tomu, že Google Chrome ukládá i vaši nedávnou historii si můžete zavřené karty snadno znovu otevřít. Existuje hned několik způsobů, které se liší v závislosti na tom, zda používáte macOS, Windows nebo Linux. Proto sem dáme ty, které fungují pro všechny platformy.

1. Počítač s Windows/macOS/Linux

Tento příkaz můžete učinit pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + T (Windows) nebo Command + Shift + T (macOS). Lze jej ale vyvolat také po klepnutí pravým tlačítkem do horního okna Chrome a klepnout na možnost “znovu otevřít zavřenou kartu”. Pokud vám tato možnost nefunguje, můžete zkusit klepnout na tři tečky v pravém horním rohu, přičemž vaše poslední okna budou v záložce Historie. Pokud zavřete několik oken najednou, uvidíte zde celé karty.

2. Zařízení se systémem Android

Jak bylo psáno v prvním odstavci, je méně pravděpodobné, že si omylem zavřete karty v Chrome na telefonu. Pokud by se vám to ale náhodou stalo, je zde naštěstí jednoduché řešení. Stačí klepnout na tři tečky v pravém horním rohu a zvolit možnost “Nedávno použité karty”. Pokud máte svůj Google účet propojený s více zařízeními, uvidíte historii nejen vašeho telefonu, ale také třeba počítače nebo tabletu. Tato funkce se tedy může hodit i v případech, kdy máte něco otevřeného na počítači a cestou do práce si vzpomenete, že byste si kartu chtěli otevřít i na telefonu.

