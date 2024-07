Jak nakupovat na Temu? (podrobný návod pro začátečníky)

Temu je obří internetové tržiště se silnou základnou i v Česku

K nakupování na něm můžete využít chytrý telefon nebo třeba počítač

Poradíme, jak se v platformě zorientovat a jak uhradit nákup

Obří internetové tržiště Temu zažilo nevídaný boom i v České republice. Čínská platforma podobná AliExpressu, kde seženete v podstatě všechno od záchodového osvětlení až po venkovní oblečení, se zapsalo do povědomí lidí díky své intenzivní marketingové kampani. Jeho mobilní aplikace už několik měsíců patří k nejstahovanějším appkám v obchodech Google Play a App Store, což jenom dokládá, jaký mají Češi zájem o levné zboží.

Co činí nákupy na Temu náročnějšími?

Nákupy na Temu se v jádru velmi podobají nakupování v prakticky jakémkoliv internetovém obchodě. Náročnější to však dělají ne zrovna přehledné webové stránky a aplikace zahlcená nabídkami, kvůli nimž se v ní těžce orientuje. S pořízením nových produktů za babku vám proto trochu pomůžeme.

Jak nakupovat na Temu přes mobil?

Orientace v aplikaci

Mobilní aplikace Temu se skládá z několika segmentů. Ty nejdůležitější ovládací prvky naleznete na liště ve spodní části obrazovky. Kromě záložky Domů, která vás bude většinu času zajímat nejvíce, se v ní nachází také položky „Kategorie“, kde si můžete snadno zúžit nabídku produktů, kategorii „Vy“ týkající se vašeho uživatelského nastavení a v neposlední řadě tlačítko „Košík“, kam se střádá vaše vybrané zboží.

Pokud nemáte konkrétní cíl a chcete jen brouzdat nabídkami a čekat, co vám zrovna padne do oka, je nejlepší zůstat na domovské stránce (tlačítko „Domů“). Seznam položek se načítá prakticky donekonečna a v podstatě nehrozí, že by vám Temu už nemělo co nabídnout. Produkty si můžete lehce protřídit pomocí tlačítek pod vyhledávacím polem (Vše, Ženy, Muži, Domov, Sport, Šperky atp.).

Přidání zboží do košíku

Jakmile vás nějaká z položek v seznamu zaujme, stačí na ni kliknout, čímž se dostanete na její podrobnější produktovou stránku. Tam najdete popisek, bližší informace týkající se dopravy nebo recenze od jiných spotřebitelů. Ve spodní části obrazovky vám pak vyskočí tlačítko „Přidat do košíku“, prostřednictvím nějž se přiblížíte ke koupi zboží. Po kliknutí na něj si lze zvolit variantu (barevné provedení, velikost) produktu a počet kusů, které si chcete pořídit.

Platba zboží

Pokud už se ve vašem košíku nachází vše, co si přejete pořídit, můžete se vrhnout na platbu. Ještě před samotným uhrazením nákupu je nutné se do Temu přihlásit, a to buď e-mailem/telefonním číslem nebo pomocí Google či Facebook účtu.

Po registraci/přihlášení vás Temu požádá o vyplnění formuláře s doručovacími údaji. Řadí se do nich země (ta už je předvyplněná), křestní jméno a příjmení, doručovací adresa a telefonní číslo.

Jakmile se s formulářem vypořádáte, přejdete k samotnému placení. Vyberte si preferovanou metodu a uhraďte zboží. Nyní jen čekejte, než vám přepravní společnost nákup doručí.

Jak nakupovat na Temu přes web?

Temu má i svou webovou aplikaci (temu.com), kterou vám doporučíme, pokud raději objednáváte zboží přes počítač. Používáte-li chytrý telefon, zřejmě neexistuje důvod proč si raději nenainstalovat aplikaci.

Orientace na webu

Titulní stranu internetové stránky zabírají nejrlůznější nabídky, kterými můžete broudzat podobně jako v mobilní aplikaci. Horní část pak obsahuje vyhledávací pole a položku Kategorie, kde si můžete prohlížet zboží podle jeho typu (Spotřebiče, Zdraví, Pánská obuv atd.).

Přidání zboží do košíku

Pakliže vám už nějaká z položek padla do oka, není nic snazšího než na ni kliknout a nechat se tím přemístit na její produktovou stránku s popisem, uživatelskými recenzemi a detaily týkající se dodání. Aniž byste museli kamkoliv scrollovat, na pravé straně obrazovky se setkáte s tlačítkem Přidat do košíku. Ještě předtím, než na něj kliknete, si zvolte z dosutpných variant produktu a jeho množství.

Platba zboží

Do košíku se ve webovém prostředí Temu dostanete přes ikonku v pravém rohu horní části stránky. Po jeho rozkliknutí dostanete možnost zaplatit zboží, a abyste tak mohli učinit, je opět nutné mít v tržišti aktivní účet (přihlásit se opět můžete například přes Google). Po vyplnění potřebných dodacích údajů a volbě platební metody můžete položky uhradit a nechat si je poslat domů.

