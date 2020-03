Jak nakoupit levně potraviny v době krize pomocí telefonu?

S příchodem koronaviru se blíží také ekonomická krize, jejíž rozsah by dle některých analytiků mohl být ještě větší, než v roce 2008. Na tomto webu se sice krizí, politikou ani jinými segmenty zabývat přímo nebudeme, ale můžeme vám ukázat pár tipů, jak ušetřit peníze. V dnešním článku vám tedy poradíme, jak nakoupit levně potraviny v době krize pomocí mobilního telefonu.

Jak nakoupit levně potraviny pomocí telefonu?

1. Aplikace Kupi.cz

Tato aplikace je dle našeho názoru jednou z těch vůbec nejzajímavějších možností, jak nakoupit levně potraviny v době krize. Jedná se o přehlednou alternativu ke klasickým papírovým letákům, která navíc umí mnoho funkcí navíc. Můžete si zde vybrat váš oblíbený obchod a následně nahlédnout, jaké slevy momentálně nabízí. Pokud je vám jedno, kde nakupujete, zboží si pak můžete zvolit dle kategorií. Následně vám vyjede seznam zlevněných produktů a pokud na něj klepnete, ukáže se vám obchod, kde je zlevněný. Pokud tak máte chvilku čas, můžete si poměrně dobře strategicky rozvrhnout, kde co nakoupit. Zejména pokud se chystáte na větší nákup.

V mnoha městech se navíc nachází supermarkety poměrně blízko sebe a tak není problém zaběhnout do jiného obchodu, pokud se vám to časově a samozřejmě peněžně vyplatí. Pokud navíc kupujete nějaké zboží často, můžete si ho dát do oblíbených položek, načež vám budou přicházet upozornění, pokud budou vaše produkty ve slevě. Poměrně novou funkcí je pak možnost přidání věrnostních karet a vytvoření chytrého nákupního seznamu. Pokud jste aplikaci ještě nevyzkoušeli, rozhodně ji doporučujeme.

Kupi.cz - Rádce před nákupy Kupi.cz

2. Aplikace Rohlik.cz

Pokud chcete nakoupit co možná nejbezpečnějším způsobem a chcete se vyhnout dlouhým frontám v obchodech, můžete využít rohlik.cz. Tedy, pokud jste z Prahy, Plzně, Brna, Olomouce, Pardubic či Hradce Králové. Je pravda, že se nejedná úplně o nejlevnější způsob, jak nakoupit levně potraviny, ale jednoznačně o jeden z těch vůbec nejbezpečnějších. Navíc i na Rohlíku se občas vyskytují zajímavé slevy.

Pro každodenní nákup bychom ho asi nevyužili, ale pokud zde objevíte zajímavou slevu, či prostě chcete zůstat v bezpečí, jedná se o skvělou službu. Výběr je navíc přímo obrovský. Můžete si vybrat vše od pečiva, přes uzeniny a maso až po mléčné výrobky. Nachází se zde také cigarety, kancelářské potřeby či drogerie. Nakoupíte zde tak úplně vše, co potřebujete.

3. Aplikace Nesnězeno

Pokud si koupíte jídlo skrz tuto aplikaci, zabijete dvě mouchy jednou ranou. Za prvé ušetříte peníze a za druhé pomůžete s plýtváním jídla. Nemůžete zde sice nakoupit potraviny jako v obchodě, ale můžete si zarezervovat zbytkovou porci ve své oblíbené restauraci (pokud s aplikací spolupracuje). A upřímně, každý z nás si chce občas dopřát jídlo z restaurace a od profesionálů, i v tomto pandemickém stavu.

Pokud navíc máte dobré srdce a nějaké peníze navíc, můžete koupit jídlo také zdravotníkům, důchodcům a bezdomovcům. Přispět můžete stokorunou, či vyšší částkou. Aplikaci Nesnězeno se povedlo ušetřit přes 2 tuny jídla, což je asi 25 000 porcí, které by se normálně vyhodili. I toto je tedy skvělá volba, jak nakoupit levně potraviny a zároveň pomoci druhým.

4. Aplikace Kosik.cz

Košík.cz je zajímavou alternativou ke službě Rohlik.cz. Je také dostupný v jiných městech. Pokud jste z Prahy, Plzně, Mostu, Chomutova, Teplic, Pardubic, Kutné Hory, Chrudimi či Hradce Králové, můžete ho vyzkoušet. I zde se občas najdou zajímavé slevy, jinak se ceny pohybují podobně, jako v supermarketech. Kromě jídla zde rovněž naleznete drogerii, doplňky pro mazlíčky či speciální zdravou výživu.

Doprava zdarma je při objednávce nad 1 200 Kč, jinak zaplatíte 69 Kč poplatek. Služba je však momentálně dosti vytížená a někdy musíte čekat i několik dní, než na vás dojde řada. Aplikace vám dá však včas vědět, kdy vám bude jídlo doručeno a zda se k objednávce zavazujete.

Máte jiné tipy, jak nakoupit levně potraviny?