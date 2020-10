Jak na nahrávání obrazovky v Androidu 11? Je to snadné

Android 11 je nabitý novými funkcemi, díky kterým je používání telefonu příjemnější, než kdy dříve. Jednou z největších novinek je bezpochyby funkce nahrávání obrazovky. To bylo totiž doposud možné pouze s aplikacemi třetích stran, nebo v různých nadstavbách, jako například One UI od Samsungu. Nyní je tato funkce dotažená konečně i nativně přímo v systému. Může se hodit pro ukazování různých tipů, ale třeba také pro natáčení her. Jakmile tedy budete mít nový systém dostupný, budete moci tuto funkci používat. V dnešním návodu si ukážeme, jak na nahrávání obrazovky v Androidu 11.

Jak na nahrávání obrazovky v Androidu 11?

Vyvolejte přejetím prstem dolů gesto pro otevření oznamovacího panelu Stejné gesto proveďte ještě jednou pro zobrazení rychlého nastavení Poté posuňte nabídku doprava, kde uvidíte funkci “Záznam obrazovky” Po klepnutí na ikonku si vyberte, zda chcete zaznamenat zvuk a případně odkud Můžete si nastavit také zobrazování klepnutí na obrazovku Klepnutím na tlačítko “Spustit” začne nahrávání obrazovky

Při zapnutém nahrávání obrazovky se vám v pravém horním rohu zobrazí ikonka o tom, že je funkce zapnutá. Pokud chcete následně nahrávání ukončit, stačí opět vyvolat gesto pro otevření oznamovacího panelu a následně klepnout na červeně zvýrazněnou možnost nahrávání obrazovky. A to je vše, takhle jednoduchý celý proces je. Záznamy se následně ukládají do Google Fotky, kde k nim máte snadný přístup a můžete je okamžitě kamkoliv sdílet.

Na co využíváte funkci nahrávání obrazovky?