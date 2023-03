Jak na mobilu zapnout svítilnu? (návod pro začátečníky)

Svítilna v telefonu je věcí, která existuje na chytrých telefonech v podstatě od jejich počátků. Jedinou podmínkou je přítomnost LED blesku, který se až na pár výjimek nachází v každém modelu. Může být užitečným pomocníkem pro osvětlení tmavých prostor nebo při hledání klíčů v tašce večer. V tomto článku se tedy dozvíte, jak zapnout svítilnu na vašem telefonu. Je to velice snadné.

Kde se nachází ikona svítilny?

Na většině telefonů se nachází ikona svítilny v ovládacím centru, které otevřete přejetím prstu z horní části obrazovky směrem dolů. Pokud ji ale využíváte často, můžete si ji připnout na zamykací obrazovku, třeba místo fotoaparátu.

Jak na mobilu zapnout svítilnu?

Na ikonu svítilny stačí jednoduše klepnout. U některých telefonů si navíc můžete nastavit intenzitu světla, což provedete dlouhým stiskem. Třeba Samsung telefony ji mají rozdělenou do pěti různých úrovní. Mimo to lze snadno zapnout svítilnu také skrz Asistenta Google. V minulosti bylo možné zapnout jej skrz zaklínadlo “Lumos”, které známe z Harryho Pottera. Nyní funguje méně zábavný příkaz “Turn on flashlight”.

Svítilnu lze zapnout také dalšími způsoby. Samsung telefony podporují možnost nastavit si spuštění konkrétní aplikace dvojím stisknutím zapínacího tlačítka a nechybí právě třeba svítilna.

Jak na mobilu vypnout svítilnu?

Pokud chcete svítilnu vypnout, klepněte znovu na ikonu svítilny. Některé telefony umožňují také přizpůsobení času, po který bude svítilna svítit, což může být užitečné, pokud nechcete svítilnu používat po dlouhou dobu. Pro vypnutí pak můžete opět vyvolat Google Asistenta a říct: “Turn off flashlight” nebo “flashlight off”.

Nadměrné používání může způsobit rychlé vybití baterie

Svítilna není pro telefon nijak zvlášť náročným úkonem, avšak pokud ji budete využívat často, může to vést k rychlejšímu vybití vašeho telefonu. Asi každému se někdy stalo, že měl svítilnu zapnutou bez toho, aniž by o tom věděl a pak lezou procenta opravdu rychleji dolů.

