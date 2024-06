Zlepšení Wi-Fi signálu za pár korun! Jak fungují opakovače a který vybrat?

Wi-Fi je dnes základním vybavením každé domácnosti

Avšak může být komplikované pokrýt celý byt nebo dokonce dům

Wi-Fi opakovače jsou jednoduché řešení

Pokud bydlíte ve větším bytě nebo domě, případně v prostředí s velkým rušením, možná máte problém s pokrytím Wi-Fi po všech prostorách. Naštěstí existuje několik způsobů, jak poměrně levně a jednoduše rozšířit pokrytí Wi-Fi. Dnes se podíváme, jak funguje ten nejjednodušší a nejlevnější, opakovače.

Obsah:

Opakovače

Opakovač je něco jako zesilovač. Umístí se na místo, kde je signál ještě dostatečný a opakovač ho prostě pošle dál zesílený. Zjednodušeně to funguje jako na obrázku, v praxi je třeba zohlednit rušení nebo materiál zdí.

Opakovač přihlásíte do vaší domácí Wi-Fi a ten pak vytvoří novou síť, která se může jmenovat stejně jako ta původní a také bude mít stejné heslo. Klient tak nepozná, že se hlásí k jiné síti a všechno se děje automaticky. Pokud se nacházíte v šedé oblasti na obrázku, komunikujete s routerem, pokud v modré, komunikujete s opakovačem. Pokud jste v překryvu, přihlásí se klient k tomu vysílači, který má zrovna lepší signál.

Výhody opakovače

Instalace je velmi jednoduchá, stačí ho zapojit do zásuvky na správném místě a buď se k němu připojíte pomocí prohlížeče nebo aplikace, nastavíte přístupové údaje a dál to funguje samo. Z pohledu klientů se nic nezmění, jen má síť najednou větší dosah. Je vhodný v situaci, kde nejsou velké nároky na rychlost a odezvu sítě a naopak je kladen důraz na jednoduchou instalaci. Není to všespásné řešení.

Nevýhody opakovače

Nevýhodou je až přílišná jednoduchost. Opakovač je poměrně hloupé zařízení a všechny pakety musí posílat jednou na klienta a pak znovu na hlavní router. Tím se snižuje rychlost připojení. Další problém může nastat, pokud se pohybujete na překrytí signálů. V případě, že jste na konferenci a přenesete notebook z jedné oblasti do druhé, dojde pravděpodobně k přepojení a krátkému výpadku spojení.



Opakovač s LAN

Existují opakovače, které se připojí k routeru nikoliv přes Wi-Fi, ale pomocí kabelu. Je to řešení, které jsem chvíli používal doma, protože hlavní router mám na jedné straně bytu a po celém bytě mám rozvody kabelu, jenže zbytek rodiny používá mobily a notebook na Wi-Fi. Řešením je do některé zásuvky místní LAN zapojit opakovač. Výhodou je, že se nemusí překrývat oblasti pokrytí Wi-Fi a snížení rychlosti je také menší. Neřeší to ale přepínání v případě překryvu oblastí a přenášení zařízení.

Problém tohoto řešení spočívá právě v nutnosti kabeláže, což není vždy žádoucí nebo možné. Navíc drtivá většina opakovačů podporuje pouze 100 Mbit připojení, což vzhledem k dnešním rychlostem Wi-Fi není dostatečné.



MESH

MESH je pokročilejší technologie, kdy spojujeme vzájemně kompatibilní síťové prvky tak, že se nevytváří nová síť se stejným SSID jako v případě opakovače, ale původní síť se skutečně rozšíří. Zatímco opakovač je cizí prvek v síti a hlavní router o něm neví, MESH prvky spolu aktivně komunikují a řídí optimální provoz na síti. Teoreticky nedochází k výpadkům při přechodu mezi pokrytými oblastmi, prakticky záleží na kompatibilitě všech síťových prvků. Zatímco s opakovačem měly Teams výpadem 5 sekund, na systému MESH je výpadek výjimečný a téměř nepostřehnutelný.

Asus MESH

Řešení MESH je vhodné pro náročné použití, například hraní online her, ale i videokonference. Vzhledem k aktivní spolupráci síťových prvků dokáže MESH dosáhnout vyšších rychlostí a stability.

Jaký opakovač koupit

Pokud se rozhodnete jít cestou opakovače, což je cesta nejlevnější a pro nenáročné použití dostačující, je třeba zohlednit jen několik věcí:

Frekvence: budete chtít rozšiřovat síť 2,4 nebo i 5 GHz?

Umístění: opakovač musí být umístěn v oblasti s ještě dobrým pokrytím signálu z hlavního routeru a musí u něj být i napájení. Máte takové místo?

Značka: ideální je, pokud je opakovač od stejného výrobce jako router.

TP-Link RE330 extender

TP-Link RE330 extender Přenosová rychlost WLAN 2,4GHz: 300 Mb/s Přenosová rychlost WLAN 5GHz: 867 Mb/s Přenosová rychlost pro LAN: 100 Mb/s Počet zařízení: 32

Cena: 671 Kč (s kódem EXTRA20) STRONG REPEATER1200PFR Za zajímavou cenu můžete mít opakovač s vyššími rychlostmi. Slibuje až 1200 Mbit po Wi-Fi, toho ale dosáhne použitím obou pásem současně. Rychlost na LAN je ale už 1 Gbit a navíc vám nezablokuje elektrickou zásuvku. Nepodařilo se mně zjistit, kolik zařízení dokáže připojit. STRONG REPEATER1200PFR Přenosová rychlost WLAN 2,4GHz: 300 Mb/s Přenosová rychlost WLAN 5GHz: 867 Mb/s Přenosová rychlost pro LAN: 1000 Mb/s

Cena: od 499 Kč

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro

Pokud hledáte opravdu základní a levné řešení, může vás zaujmout opakovač od Xiaomi . Jedná se opravdu o jednoduchý opakovač, který nabízí tu nejjednodušší možnou instalaci: zapojíte do elektrické zásuvky, nastavíte pomocí aplikace a počkáte, než se rozsvítí modré světýlko, indikující připojení. Daní za nízkou cenu je absence připojení kabelem a hlavně podpora pouze 2,4 GHz Wi-Fi. Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro Přenosová rychlost WLAN 2,4GHz: 300 Mb/s Počet zařízení: 16



Používáte doma opakovače nebo MESH?