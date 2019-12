Chcete si vyfotit ohňostroj telefonem? Máme pro vás 6 základních tipů

Abychom vás moc nenamlsali, řekneme vám něco předem na rovinu. Pořídit pořádnou fotku ohňostroje není nic samozřejmého ani v případě, kdy máte profesionální techniku za desítky tisíc. Vyfotit opravdu povedený snímek světelné show na noční obloze chytrým telefonem už je pak skoro nemožné. Bavíme se tady o kvalitě, která by stačila třeba i na vytištění ve velkém formátu nebo nastavení tapety v počítači. Nenechejte se zmást “malým” displejem telefonu, tam může vypadat velmi dobře skoro cokoli. Kvalita čoček, senzorů i softwarového vybavení jde raketově nahoru, ale u něčeho tak specifického a citlivého na světlo a expozici většina telefonů prostě na špičkovou kvalitu nemá. Existují ale elementární rady, jak fotit ohňostroj telefonem co nejlépe. V následujícím návodu se vám tedy pokusíme poskytnou alespoň šest základních tipů, se kterými byste se měli dostat k co nejlepšímu výsledku. Pokud se nejen na přelomu let rozhodnete fotit ohňostroj svým smartphonem, můžete to díky našim tipům pro začátečníky zkusit jinak a lépe.

6 tipů jak fotit ohňostroj telefonem

1. Roztáhněte foťáku “záclony”

Jak jsme slíbili, bude to jednoduché a pro začátečníky. Proto nebudeme zabíhat do detailů a omlouváme se profesionálům, pro které by mohl být text moc obecný či zjednodušený. Jedním ze zásadních pojmů je clona. Jde o pohyblivou štěrbinu objektivu, která ke snímači pouští světlo. Čím vyšší hodnota, tím víc cloní. Pokud to váš telefon umožňuje, určitě zkuste hodnotu clony vhodně snížit. Při focení ohňostroje je žádoucí, aby se ke snímači dostal dostatek světla od vybuchujících rachejtlí.

2. Natáhněte čas expozice

Expozice je zjednodušeně řečeno čas, během kterého senzor foťáku přijímá světlo před cvaknutím závěrky. Určitě jste se někdy setkali s tím, že sice pořídíte fotku velmi rychle (ve zlomku sekundy), ale je velmi tmavá. Jindy trvá focení trochu déle a fotka je díky tomu světlejší, ale objekt na ní je rozmazaný. Jednoduše proto, že se během té chvilky stihl pohnout. Pro focení ohňostroje je dobré mít expozici trochu delší. Tím myslíme delší než pravděpodobně máte v telefonu automaticky nastaveno. V možnostech hledejte položku “expozice” nebo zkratku “EV” (exposure value). Nastavení extra dlouhého času pak může vést až k nečekaně hezkým “abstraktním” výsledkům. Nebojte se s časem expozice experimentovat.

3. Snižte hodnotu ISO

ISO doplňuje předchozí dva parametry a je třetí ze základních proměnných, které fotografové běžně používají. Jeho hodnota vyjadřuje citlivost snímače. Softwarově můžeme jeho prostřednictvím snímači nařídit, aby i za špatných světelných podmínek fotil rychle, ale na výsledku to pak poznáte. Cenou za rychle pořízenou fotografii je její nižší kvalita. Za dobrých světelných podmínek si foťák (v našem případě telefon) automaticky nastaví ISO na co nejnižší hodnotu a fotka je v tomto ohledu “nepoškozená” vynucenou rychlostí. Když ale fotíte v šeru a snímač se zvýšením ISO hodnoty pokusí fotit rychle, najdete pak na fotce nežádoucí šum. Nastavte ISO někam do nižších hodnot, abyste neměli fotky sice rychle, ale taky plné šumu.

4. Svěřte “držení” stativu

S ohledem na předchozí tipy je nutné mít telefon co nejvíce v klidu. Ani vám to tak nemusí připadat, ale během zlomku vteřiny se vám může v ruce pohnout tak moc, že bude nakonec všechno rozmazané. Pro docílení co nejlepšího výsledku rozhodně doporučujeme umístit telefon na stativ. Nemusí jít nutně u drahou trojnožku, poslouží třeba i držák do auta. Nebo můžete telefon někde opatrně opřít. Fotit ohňostroj z ruky je každopádně velmi nespolehlivé.

5. Vypněte blesk

Asi vám to přijde jako úplně banální a samozřejmá rada, ale “mobilních fotografů”, kteří používají blesk v naprosto nevhodných situacích (a to nemluvíme jen o světelných podmínkách), je velká spousta. Pokud kontraproduktivní přítomnost blesku chápete, dobře pro vás. Pokud ne, tak vězte, že blesk nemá v případě focení ohňostroje nebo podobně velké scény šanci vám pomoci. Jeho bliknutí zbytečně odpoutá pozornost objektivu od toho hlavního – dění v dálce. To platí třeba i pro koncerty, kde s bleskem marně fotí telefonem tisíce lidí. Pokud jste u ohňostroje blízko, v pokročilejších minutách světelné show jsou navíc fotky většinou šedé, protože bleskem “pálíte” na mikročástice dýmu.

6. Připravte se na “krajinu”

Objektiv se za běžných okolností snaží zaostřit na konkrétní objekt před ním. To pochopitelně není v případě ohňostroje dost dobře možné. Abyste se tedy vyhnuli tomu, že bude objektiv pořád dokola marně ostřit a přitom chrlit nezaostřené snímky, přepněte focení do modu “krajina”. V něm se totiž objektiv nepokouší zaostřit blízký předmět, jelikož očekává focení “něčeho” v dálce. To, o čem se tu bavíme, je focus. Jestli ve své foto aplikaci režim krajina nemáte, zkuste se podívat alespoň po nastavení focusu. Záměrem je přepnout ho do stavu nekonečna (symbolem je známá ležatá osmička).

Závěrem

Vypnutí blesku a namontování na stativ by nemělo činit žádné problémy. U ostatních parametrů se ale může stát, že je ve své oblíbené aplikaci vůbec nenajdete. Zkuste se tedy před focením ještě podívat i po jiných. Určitě budeme rádi, pokud nám pak ukážete své výsledky. A jestli máte vlastní tipy jak fotit ohňostroj telefonem, určitě je můžete zmínit v komentářích a náš návod tím doplnit.

