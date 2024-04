Displej mobilního telefonu je jeho hlavní komponentou

Je ale náchylný na zašpinění, protože se ho neustále dotýkáme

Srovnal jsem tři způsoby jeho čištění. Rozdíly jsou větší, než byste čekali

Lidé přistupují k čištění telefonu různě. Jsou mezi námi takoví, kteří na to úplně kašlou a dokud je aspoň zhruba vidět obraz, neřeší to. A pak jsou lidé jako já, kteří čistí displej pokaždé, než se na něho podívají. Tento text je spíše pro lidi z druhé skupiny.

Je spousta možností, jak vyčistit displej. Ne vždy máme prostor pro dokonalé čištění, například na dovolené asi bude muset stačit tričko. Ale pokud jsme si pořídili nějakou vlajkovou loď s podporou HDR a chceme se dívat třeba na Fallout, je škoda, kdybychom kvalitní obraz degradovali něčím tak přízemním, jako jsou otisky vašeho ucha.

Čistíme displej na tři způsoby

Jak čistíte displej?

Vyzkoušel jsem tři přístupy. Asi je předem jasné, který bude vítězem, na druhou stranu není úplně od věci udělat malou srovnávačku. Jak moc velký rozdíl je mezi přejetím displeje tričkem a vyčištěním speciální čisticí sadou?

Tričko

Nejprve jsem vždy displej trochu upatlal a pak vyčistil. Čištění jsem prováděl tak, jak bych to dělal běžně. Nejprve přišlo na řadu tričko. Schválně jsem vybral nějaké z kvalitnějšího materiálu a použil jsem tričko ze skříně. Pokud použijete tričko, ve kterém jste strávili půl dne na horkém slunci, bude výsledek horší. Ale ani tak to není žádná sláva. Nejhorší otisky sice zmizely, ale mastnota víceméně zůstala.

Mikrovlákno od Fomei

Na druhý pokus jsem si vzal speciální čistící utěrku od značky Fomei, kterou používám i na objektivy. Výsledek je výrazně lepší, ale malé stopy mastnoty stále zůstávají.

Pro třetí čištění jsem zvolil Whoosh! Je to sada čisticího roztoku a speciálního hadříku. Protože toto není test konkrétní čisticí sady, nebudu srovnávat kvalitu hadříku ve srovnání s Fomei; svůj účel plní dobře. Výsledek je perfektní. Otisky i stopy mastnoty naprosto zmizely.

Výsledek

Je samozřejmě očekávatelné, že speciální sada dopadne nejlépe, ale překvapilo mě, jak velký rozdíl to je. Co z videa není vidět, že displej je po použití roztoku zůstane displej lépe čitelný, samozřejmě jen do prvního telefonátu u ucha. Stejný přístup lze zvolit při čištění čoček fotoaparátů.

Whoosh! není určitě jediná čisticí sada. Já se k němu dostal jako slepý k houslím, když mně ho věnoval promotér při návštěvě IFA v Berlíně. Pokud máte tipy na jiné sady, budu rád, když se o ně v článku podělíte.

Klady + výsledek je nejlepší

+ vyčistí i mastnotu

+ efekt čištění zůstává delší

+ mokré čištění chrání displej před poškrábáním

Zápory – cena za sadu

– je třeba opakovaně kupovat

– nelze použít v terénu

– možný problém při přepravě letadlem

Jak čistíte displej vy?