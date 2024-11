Apple se chystá oživit svou cenově dostupný iPhone SE, jenž naposledy prošel malou revizí v roce 2022. Zatímco dříve se spekulovalo o uvedení ještě v letošním roce, nyní to vypadá, že se čtvrtá generace představí v březnu 2025. Naznačují to informace o výrobě fotoaparátů od společnosti LG Innotek.

Jihokorejský výrobce LG Innotek aktuálně provádí finální testy selfie kamerky pro iPhone SE 4 a masová výroba by měla být spuštěna v prosinci letošního roku. To odpovídá i nedávným předpovědím uznávaného analytika Ming-Chi Kua, který rovněž hovořil o startu výroby v prosinci. LG Innotek obvykle dodává fotoaparáty pro iPhony zhruba tři měsíce před jejich uvedením na trh. To by odpovídalo předpokládanému březnovému představení. Apple již v minulosti uvedl několik generací iPhonu SE právě v březnu – naposledy v roce 2022 současnou třetí generaci.

Exclusive: Apple’s camera partner, LG Innotek, has decided to start mass production of the camera module for the iPhone SE4 in December. They are currently conducting tests ahead of mass production.

LG Innotek typically supplies camera modules about three months before a…

