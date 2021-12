Úlet? Půlka Android uživatelů prý možná koupí nový iPhone

Android mobil, nebo raději iPhone? Spotřebitelů, kteří před nákupem dalšího chytrého telefonu řeší tuto věčnou otázku, rozhodně není málo. Ale je reálné, aby jich bylo kolem miliardy a půl? A aby dokonce šlo čistě jen o současné majitele Android zařízení, kteří najednou zvažují koupit nový jablečný mobil? Prý ano. Alespoň to tvrdí renomovaný analytik Samik Chatterjee v reportu pro finančního giganta J.P. Morgan. Postarat se o to má chystaný iPhone SE (2022).

“Až 1,4 miliardy Android uživatelů mohou příští rok zvážit přesun k iPhonu,” zní přesně velmi odvážná prognóza. V řeči absolutních čísel to znamená, že by cca polovina všech majitelů Android přístrojů měla uvažovat o koupi Apple telefonu. Chatterjee své tvrzení opírá o předpoklad, že velká spousta lidí si jen nemohla doposud pořídit iPhone s 5G připojením, což by měl nový SE model svými vlastnostmi a přijatelnou cenou vyřešit.

Byla by existence levnějšího iPhonu s 5G konektivitou dostatečným lákadlem k tomu, aby ke konkurenci přešla zhruba polovina Android základny? Podle nás je to bláznivá představa, i když nový iPhone SE (2022) trhák asi skutečně bude. Na druhou stranu – kdyby bylo uživatelům u systému Android oproti iOS a iPhonům špatně, počet jeho uživatelů by asi rok od roku nerostl.

Co říkáte na tuto odvážnou předpověď?

