Jak dopadl iPhone SE 2020 v DxOMark?

Renomovaný web DxOMark právě vydal recenzi fotoaparátu iPhone SE 2020. Zrecenzoval jak hlavní snímač, tak i selfie kamerku. Hned na začátku sdělil, že má iPhone SE shodný hardware fotoaparátu, jako iPhone XR.

iPhone SE 2020 v DxOMark

Jedná se tedy o 12 megapixelový senzor se světelností f/1,8, autofokusem, OIS a 5x digitálním zoomem. Na dnešní poměry vypadají tyto specifikace poměrně slabě a to i ve střední třídě telefonů. Selfie fotoaparát pak disponuje rozlišením 7 megapixelů a světelností f/2,2. DxOMark chválí iPhone za skvělý kontrast a dobré měření expozice. Za to může poděkovat hlavně automatickému HDR, který Apple představil pár let zpět.

Apple iPhone SE 2020 Review

Telefon fotí skvěle jak interiéry, tak i venku a dokázal ve fotografiích dobře a věrně podat stíny a tmavá místa. Barvy jsou to, kde iPhone SE ukazuje svou sílu. Celkem si telefon za hlavní fotoaparát odnesl 101 bodů, za selfie pak 84 bodů. Autofokus dle recenzenta funguje dobře a je rychlý, ovšem v horších světelných podmínkách bývá zpravidla pomalejší. Právě horší podmínky vytvářejí na fotografiích šum a jedná se o hlavní slabinu. Na vině je absence jakéhokoliv nočního režimu. Šum je dále patrný ve vysoce kontrastních snímcích a interiérech s horším osvětlením.

Co říkáte na fotoaparát iPhonu SE?

Zdroj: gsmarena.com