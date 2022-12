Když dojde na vyjmenovávání hlavních rozdílů mezi systémem Android a prostředím iOS, které běží v iPhonech a iPadech, ke stěžejním bodům vždy patří jiný přístup k celkové otevřenosti, možnosti vlastních vzhledových či funkčních úprav nebo povolení instalovat aplikace z jiného než oficiálního obchodu. Právě poslední jmenovaný rozdíl by mohl být velmi brzy minulostí na území EU, kde prý firma Apple hodlá či bude muset tímto způsobem vyhovět takzvanému Aktu o digitálních trzích. Její App Store by už nebyl exkluzivní.

Zvažovaná změna by způsobila, že by se v telefonech “jablečné” značky mohly objevit jiné obchody třetích stran. To zatím bylo pro systém iOS i vedení společnosti úplné tabu a také předmět kritiky konkurenčního Androidu. S více obchody a možností instalovat aplikace “bokem” (tzv. sideloading) totiž roste riziko kybernetického útoku. Technické detaily této změny zatím známy nejsou, ale je pravděpodobné, že pokud Apple zmíněnému Aktu takto vyhoví, instalace by si velmi pohlídal.

Aplikace dostupné v dalších obchodech by mohla firma manuálně schvalovat a ve vlastní správě by si možná mohla ponechat také finanční transakce. Právě kvůli nim je ale App Store zavalen kritikou několika významných vývojářů v čele s Epic Games jakožto autory střílečky Fortnite, takže se uvidí, jak se Apple s touto otázkou vypořádá co jí v rámci Aktu o digitálních trzích projde. Nařízení má vejít v platnost v roce 2024. O ohrožení současných obchodů s aplikacemi jsme psali již letos v únoru.

