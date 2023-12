Budoucí iPhone bude mít skvělý teleobjektiv. Ale potrvá to!

Fotoaparát je klíčovou součástí dnešních mobilních telefonů

Telefony od Applu patří k nejlepším fotomobilům na trhu

Chystaný iPhone 17 Pro Max by měl mít špičkový teleobjektiv

Špičkový fotoaparát je dnes povinnou součástí výbavy všech dražších mobilních telefonů a výrobci se neustále předhání v inovacích. K těm nejpomalejším v jejich zavádění patří Apple, na kvalitě fotografií se to ale nijak negativně neprojevuje.

Současná generace fotí výborně a jsem si jistý, že v budoucnosti budou snímky ještě lepší. Jisté rezervy můžeme najít u teleobjektivu, také v tomto směru ale Apple pracuje na řešení. Ale potrvá to, lepší teleobjektiv bude mít premiéru až v roce 2025!

Právě v roce 2025 by měl budoucí iPhone 17 Pro Max nabídnout teleobjektiv s rozlišením 48 megapixelů, který by měl kvalitu snímků posunout více kupředu. Vyšší rozlišení umožní pokročilejší práci se záběry, ostatně stejný přístup v letošním roce zvolilo například OnePlus. Jeho skládačka sice nemá na papíře tak skvělý teleobjektiv jako konkurence, reálné snímky jsou ale výborné, vysoké rozlišení u teleobjektivu je správnou cestou. Spekuluje se o tom, že se stejným směrem vydá i Honor Magic6 Pro, vysoké rozlišení u teleobjektivu by mohl dříve či později nabídnout rovněž Samsung.

Apple fotoaparáty umí, iPhone 15 Pro je důkazem!

Na druhou stranu ale musím dodat, že reálné využití 10x přiblížení mi uniká. Ne, není to špatná věc, občas se může hodit. Ale moje zkušenost je, že nejčastěji stejně fotím s 2x případně 3x přiblížením, kdy mi tento rozsah zoomu udělá největší službu. Pokud by telefon nabídl kvalitní fotografie v rozsahu 1-5 násobného přiblížení, pak by mi to naprosto stačilo. Cokoliv navíc je pro mě jen příjemný bonus…

Je pro vás kvalita teleobjektivu důležitá?

Zdroj: gsmarena