Apple okopíruje od Samsungu tuhle boží věc. Škoda, že se nepřidali i ostatní výrobci...

Apple zřejmě opět našel inspiraci u jihokorejské konkurence. Podle nové zprávy od serveru MacRumors plánuje výrobce iPhonů pro své příští vlajkové modely iPhone 17 Pro a Pro Max nasadit antireflexní displej, který výrazně omezí odlesky a zlepší čitelnost na přímém slunci. Jde o podobnou technologii, jakou Samsung představil už v lednu 2024 u svého Galaxy S24 Ultra pod označením Gorilla Glass Armor.

Návrat dříve zamítnuté technologie

O možnosti antireflexního displeje pro iPhony se spekulovalo už od března 2024, ještě před uvedením řady iPhone 16. V dubnu 2025 však přišly zprávy, že Apple od této funkce upustil kvůli problémům s výrobním procesem. Nové informace nyní tvrdí, že se situace změnila. Dodavatelé Applu údajně dosáhli dostatečně vysoké výtěžnosti výroby antireflexního skla, což umožnilo masovou produkci pro nadcházející modely.

Podle dostupných informací nabídne nová technologie nejen lepší čitelnost displeje za různých světelných podmínek, ale také vyšší odolnost proti poškrábání. To jsou vlastnosti, které uživatelé jistě ocení – podobně jako je ocenili majitelé Samsungu Galaxy S24 Ultra, kde jsme chválili bezproblémové používání telefonu i za jasného slunečného dne.

Exkluzivita pro lepší modely

Zatímco prémiové modely iPhone 17 Pro a Pro Max by měly tuto technologii dostat, základní iPhone 17 a nový iPhone 17 Air se budou muset obejít bez ní. Jde o jasnou strategii, jak motivovat zákazníky k nákupu dražších variant. Apple tak pokračuje v trendu vyhrazování pokročilých funkcí pro Pro modely, což mu pomáhá ospravedlnit jejich vyšší cenu.

Antireflexní vrstva představuje významné zlepšení uživatelského zážitku, které se neprojevuje jen v lepší čitelnosti displeje. Díky ní není potřeba zvyšovat jas displeje při používání venku, což vede k nižší spotřebě energie, delší výdrži baterie a menšímu zahřívání.

Historie antireflexních displejů u Applu

Pro Apple není antireflexní technologie úplnou novinkou. Společnost již v minulosti nabízela matné displeje, například u 30palcového Apple Cinema Display z roku 2004. V roce 2019 představila technologii „nano-texture“ u Pro Display XDR, ovšem za vysokou přirážku navíc oproti standardnímu lesklému displeji.

Postupně Apple začal tuto technologii implementovat do dalších produktů, jako byl iMac 2020 (s příplatkem) a později i do některých modelů iPadů a MacBooků Pro. Rozšíření na iPhone by tedy bylo logickým krokem, i když u menších displejů nejsou odlesky tak velkým problémem jako u větších obrazovek.

Máte zkušenost s Galaxy S24/S25 Ultra a jeho displejem?

Zdroj: MacRumors