Apple nepřekvapivě odhalí své nové telefony v září

iPhone 16 Pro (Max) nabídne několik podstatných novinek

Mezi nimi by mělo být i fyzické tlačítko pro ovládání fotoaparátu

Řada iPhone 15 Pro nabídla jablíčkářům po dlouhých letech několik podstatných novinek. Za zmínku stojí USB-C, titanové tělo, akční tlačítko, první 3nm čipset, ale třeba také 24MP fotografie. Rok 2024 nám už odstartoval a tak není překvapením, že se pomalu začínají objevovat spekulace o nástupcích. Web MacRumors nám přinesl první rendery telefonů iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max. Žádnou revoluci čekat nelze, ale už z nich je patrná minimálně jedna podstatná novinka.

Jablečný gigant podle všeho oba telefony trochu přifoukne. Menší model nabídne 6,27palcový displej, Pro Max dokonce 6,85palcový panel. Telefony budou tedy i o něco rozměrnější, ale nepůjde o nic zásadního a iPhone 16 Pro bude s rozměry 149,6 x 71,45 x 8,25 mm a hmotností 194 gramů stále patřit k nejkompaktnějším vlajkovým telefonům na trhu. Naopak Pro Max s 163 x 77,58 x 8,25 mm a hmotností 225 gramů bude pořádný macek, to je ale ostatně už aktuální iPhone 15 Pro Max.

A kde je tedy ta novinka? Řada iPhone 16 Pro by měla zcela nové tlačítko Capture. To bude sloužit jako fyzická spoušť fotoaparátu a díky snímači, který rozpozná sílu stisku jej půjde namáčknout, čímž fotku zaostříte a následně ji silnějším stiskem vyfotíte. Apple se tedy očividně inspiruje u telefonů Sony Xperia, které nabízejí tlačítko pro ovládání fotoaparátu už delší dobu. Co se týče dalších informací, telefony mají dostat také nový 48MP ultraširoký snímač a také 5násobný teleobjektiv. Ten v současnosti nabízí jen největší verze.

Zdroj: gizmochina.com, macrumors.com