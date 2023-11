Muž z Velké Británie si objednal nejnovější iPhone 15 Pro Max z oficiálního e-shopu

Namísto toho mu ale přišla levná čínská kopie

Naštěstí do něj nezadal své Apple ID/Apple Wallet údaje

Když si koupíte telefon z bazaru přes internet, je docela solidní šance na to, že vám namísto originálu přijde čínská kopie. To je ale docela normální záležitost, podvodníci bohužel denně okrádají důvěřivé lidi a neděje se tak jen s telefony, ale také s další elektronikou (typicky třeba sluchátky AirPods) nebo oblečením. Pokud si však objednáte telefon přímo z oficiálního Apple e-shopu, asi byste předpokládali, že vše proběhne v pořádku a bez jakýchkoliv potíží. To ale není případ uživatele, vystupujícího na Redditu pod přezdívkou theEdmard.

Muž z Velké Británie si objednal iPhone 15 Pro Max přímo z oficiálních stránek apple.com, následně dostal potvrzení o doručení zásilky od DPD a těšil se na výměnu svého starého jablíčka. Po otevření krabice však takřka okamžitě zjistil, že je něco v nepořádku. Na telefonu byla totiž nalepená ochranná fólie, kterou Apple běžně nedodává. Děje se tak jen v případě, že by vám jej Apple vyreklamoval/servisoval. A ani to není standardem.

To byl ale zdaleka ten nejmenší ukazatel toho, že je něco špatně. Telefon totiž nedisponoval OLED panelem, ale běžným LCD. Netřeba dodávat, že už několik let (od 11 a výše, výjimkou jsou SE modely) jablečný gigant používá právě OLED technologii, displej měl navíc velkou bradu ve spodní části. Po zapnutí bylo jasné, že jde o čínskou kopii, telefon měl předinstalované aplikace jako Facebook, TikTok či YouTube, Apple přitom aplikace třetích stran do iPhonů zásadně nedává.

Muž měl štěstí, že neprošel nastavení Apple Wallet a Apple ID, aby údaje neodeslal podvodníkům, dle jeho slov bylo ale docela jasné, že nejde o originál. Obrátil se na oficiální Apple podporu, která mu přislíbila, že případ prozkoumá a brzy se mu ozve. Zatím není jasné, kde přesně nastala chyba, respektive podvod. Je ale velmi pravděpodobné, že se chtěl obohatit někdo z DPD (doručovací platformy, kterou zákazník zvolil jako možnost dodání).

