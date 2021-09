Apple představil iPhone 13 a 13 Pro. Jak se liší od loňských modelů?

Apple na své včerejší konferenci představil nové jablečné telefony. Tradičně jsme se tak dočkali modelů iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max. Celkově vzato jde spíše o evoluci. Jablíčkáře potěší zejména 120Hz displej, menší výřez, lepší fotoaparáty nebo zajímavě vypadající funkce cinematic mode.

iPhone 13 a 13 Pro přichází. Mají jablíčkáři důvod k radosti?

Velikosti zůstávají totožné jako loni. Na výběr tedy máme z 5,4palcového iPhonu 13 Mini, 6,1palcového iPhonu 13 (Pro) nebo iPhonu 13 Pro Max, který se chlubí 6,7palcovým displejem. Všechny jsou typu OLED a Pro varianty nově disponují technologií ProMotion, tedy adaptivní obnovovací frekvencí, která se pohybuje od 10 po 120 Hz v závislosti na tom, co na telefonu děláte. Budoucí majitele potěší také větší svítivost u všech modelů. Bohužel, obyčejná třináctka má stále 60Hz displej. Schválně, vyjmenujte nám alespoň jeden telefon s Androidem v podobné cenové kategorii, který nemá alespoň 90Hz panel.

Co se týče zadní strany, zde nalezneme v případě klasických modelů opět pouze dva fotoaparáty. Apple zůstal u stejného 12MPx rozlišení, ovšem vylepšil jak snímače, tak zpracování fotografií. Klasické modely získávají stejný fotoaparát, který nalezneme u loňského iPhonu 12 Pro Max. Následuje pak ultraširoký snímač se stejným rozlišením a světelností f/2,4. Co se týče Pro verzí, zde jsou změny větší. Hlavní snímač disponuje světelností f/1,5, což by mělo mít za následek podařené snímky i za velmi špatných světelných podmínek. Dále je zde 12MPx ultraširoký snímač, který má světelnost f/1,8 a automatické ostření. Díky tomu je možné jej použít i pro makro snímky. Posledním foťákem je 77mm teleobjektiv se světelností f/2,8 s 3x optickým zoomem.

Introducing iPhone 13 Pro | Apple

Pod kapotou samozřejmě tiká čipset Apple A15 Bionic, který je založený na 5nm procesu. Tradičně zde máme šest jader, přičemž dvě jsou výkonná a čtyři úsporná. Dle Applu je tento čipset o 50 % rychlejší, než jeho konkurence, ačkoliv ji na prezentaci nijak nekonkretizoval. Vůbec poprvé však vidíme u Pro a standardní verze iPhonu rozdíl ve výkonu. Klasický iPhone 13 (Mini) totiž dostal “pouze” čtyři grafická jádra, zatímco Pro modely jich mají pět.

iPhone 13 Mini (128 GB) – 19 990 Kč

iPhone 13 (128 GB) – 22 990 Kč

iPhone 13 Pro (128 GB) – 28 990 Kč

iPhone 13 Pro Max (128 GB) – 31 990 Kč

Vylepšena byla také výdrž baterie u všech modelů, ačkoliv rychlost nabíjení zůstala stejná. Jablíčkáři se tedy musí spokojit se 20W kabelovým, potažmo 15W MagSafe nabíjením. Alespoň jsme se dočkali zdvojnásobení základního úložiště a základní verze má nyní kapacitu 128 GB.

Co na nové iPhony říkáte?

Zdroj: Apple