iPhone 12 Pro: co víme o chystané konkurenční vlajkové lodi?

V minulosti bylo pro Apple typické, že nikdo neznal specifikace ani přesný vzhled telefonu předtím, než byl oficiálně představen. To však v posledních letech neplatí a o chystaných iPhonech toho víme spoustu několik měsíců předtím, než ho společnost představí. Výjimkou není ani chystaný iPhone 12 Pro, jehož přibližnou podobu a další specifikace víme již teď. Co se tedy u konkurence chystá?

Nové rendery ukazují spoustu designových změn. Apple většinou obměňuje design svých telefonů jednou za 3 roky, což by odpovídalo. Společnost se zřejmě rozhodla vrátit k designu iPhonů 4/5, kdy měl telefon hranaté strany, podobně jako například nový iPad Pro. Displej by měl mít výrazně tenčí rámečky a kritizovaný velký výřez se má také dočkat zmenšení. Tím by měla zároveň narůst velikost displeje, která má činit u Max verze až 6,7 palce. Můžeme počítat také s větší obnovovací frekvencí.

EXCLUSIVE iPhone 12 Pro Max Design Leaks! It’s HUGE

Na zadní straně pak nalezneme podobný modul fotoaparátu, jako u současného iPhonu 11 Pro ovšem s tím, že zde bude novinka, kterou Apple představil spolu s novými iPady. LiDAR senzor, který bude sloužit výhradně pro rozšířenou realitu. To je ostatně oblast na kterou se Apple v současné době dosti zaměřuje. Vylepšení dostanou také reproduktory, které budou hrát asi o 15 % hlasitěji a dostanou jiné mřížky.

Líbí se vám design iPhone 12 Pro?

Zdroj: gsmarena.com