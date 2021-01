Malé telefony netáhnou: Apple snižuje výrobu iPhone 12 mini

Už před dvěma týdny proletěla internetem informace o tom, že je iPhone 12 mini nejhůře prodávaným novým telefonem od Applu. Nyní hned dva zdroje potvrdily, že Apple snižuje výrobu iPhone 12 mini a namísto toho se výrobci mají zaměřit na dražší Pro verzi, která se prodává nad očekávání. Trend mobilních telefonů je evidentní – většina lidí nakupuje telefony s většími displeji, a i když existuje poměrně hlasitá skupina uživatelů, kteří chtějí malé telefony, tak se to neprojevuje v prodejích.

iPhone 12 mini se prodává nejhůře. Apple snižuje výrobu

Zatímco nové řadě iPhonu 12 se daří více než dobře. Apple má například stále problém zajistit dodávky Pro varianty, tak mini verze je přesným opakem. Přitom se jedná o špičkově vybavený malý telefon, u kterého Apple na ničem nešetřil. Už při představení jste mohli číst různé zprávy o tom, jak bude iPhone 12 mini hitem a jak se Apple konečně vrací do dob, kdy společnosti šéfoval Steve Jobs. Skutečnost je taková, že jsou prodeje mini verze zklamáním.

Meet iPhone 12 — Apple

Analytik Morgan Stanley jako první přišel s informací, že Apple se rozhodl snížit výrobu iPhone 12 mini. A to konkrétně o dva miliony. To následně potvrdil i server Digitimes s odvoláním na výrobce hardwaru Pegatron. Důvodem mají být nízké prodeje hlavně v USA a Evropě. Bude zajímavé sledovat, jestli na podzim uvidíme i mini verzi iPhone 13, anebo pokus o malý špičkový smartphone Apple zabalí podobné jako třeba Samsung nebo Sony. Nedá se ani očekávat, že by se zrovna u mini varianty inspirovali Android výrobci a viděli bychom v blízké budoucnosti nějaký malý telefon.

Kdy naposledy jste vlastnili kompaktní telefon?

Zdroje: digitimes.com, 9to5mac.com