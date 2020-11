iPhone 12 Mini je opravdu malý telefon. Alespoň to ukazují první hands-on videa nejnovějšího počinu od Applu, kde vypadá oproti největšímu 12 Pro Max jako opravdový mrňous. Přesto se do něj Applu podařilo dostat extrémně výkonný čip, skvělé fotoaparáty a zastínit se nenechá ani výdrž baterie. Uvítali byste podobný Android? A měli by se výrobci uchýlit k “downsizingu” u mobilních telefonů?

iPhone 12 Mini je opravdu výkonný a malý telefon

iPhone 12 Mini disponuje 5,4″ Super Retina XDR OLED panelem s rozlišením 2340 x 1080 pixelů. Uvnitř tiká čipset Apple A14, který se rovněž nachází v modelech 12 Pro a 12 Pro Max, takže ani zde Apple neudělal krok zpět. Je jasné, že až budou k dispozici první benchmarky, bude v tomto telefonu čipset lehce podtaktován, což ale dává smysl. Dále zde nalezneme dva fotoaparáty – jeden hlavní a druhý ultraširokoúhlý. Oba dva disponují rozlišením 12 megapixelů a dle prvních fototestů jsou výsledné fotografie velmi dobré.

iPhone 12 mini vs 12 vs 12 Pro Max size comparison

Co se týče hardwaru, zde Apple skutečně boduje, s čímž souvisí i další věc a to jsou rozměry. iPhone 12 Mini má na výšku 131,5 mm, na šířku 64,2 mm a tloušťka činí 7,4 mm. Váží přitom pouhých 133 gramů. Na trhu v současnosti nenalezneme telefon, který by byl takto kompaktní a zároveň velmi výkonný. Pokud by byl dle odhadů tento model letos nejprodávanějším iPhonem tak se dá čekat, že na tuto skutečnost zareaguje také konkurence, aby si uřízla svůj krajíc. Nebylo by super mít na trhu telefonu jako Samsung Galaxy S20 Mini, Xiaomi Mi 10 Mini nebo Huawei Mate 40 Mini? Dle nás je to jen otázka času.

Která firma představí malou vlajkovou loď jako první?