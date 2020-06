Android vs. iOS: 5 užitečných funkcí, o kterých si může nechat iPhone zdát

Porovnání iOS vs. Android jsou zde s námi snad od nepaměti. Od doby, kdy vyšel první iPhone a Android telefon uplynulo dlouhých 13 let, ovšem různé souboje a porovnání neutichají, ale spíše naopak. Neustále máme potřebu srovnávat tyto dva nejpopulárnější mobilní systémy a vyzdvihovat jejich funkce. Minule jsem vám psal o pěti funkcích, které můžeme jablíčkářům závidět, ovšem dnes se na to podíváme přesně naopak. Ukážeme si 5 užitečných funkcí, o kterých si může nechat iPhone zdát.

5 funkcí, o kterých si může nechat iPhone zdát

Poznámka redakce Dosti jsme přemýšleli o tom, jaké věci se nakonec dostanou na tento seznam. Několik z nich jsme se nakonec rozhodli nechat na další díly a v tomto prvním jsme se zaměřili zejména na funkce, které nám v jablečném systému vyloženě chybí. Některé méně, některé více.

Obsah článku

Split-screen

Pokud využíváte svůj telefon k práci a potřebujete být co nejvíce produktivní, může být iOS stále trochu problém. Rozdělená obrazovka, kde můžeme vidět hned dvě (či více) různé aplikace dokáže výrazně pomoci nejen při odesílání e-mailů (Mám otevřený jak Gmail, tak Google Docs), ale také při dalších činnostech jako je třeba zápis poznámek či videokonference. Pokud totiž máte spuštěný skrz iPhone jakýkoliv videohovor, při opuštění dané aplikace se vám také pozastaví přední kamerka. Je pravda, že iPadOS (dříve jen iOS) takovou funkci už dávno umí. Na jablečných telefonech však tato funkce chybí. Je to škoda obzvlášť na iPhonech s velkým displejem, jako jsou třeba modely Xs Max či 11 Pro Max.

Guest režim

Režim Guest je velmi užitečnou funkcí, pokud často dáváte telefon do nesprávných rukou. Můžete si v něm nastavit, k čemu bude mít tento účet přístup a také vás automaticky odhlásí z vašich účtů (Google, Facebook, YouTube, Twitter..). Vaše dítě tak ve hrách neprovede žádné mikrotransakce a nenechá tam půlku vaší výplaty. Nevhod může přijít také situace, kdy má vaše konverzace zůstat utajena a váš kamarád vás požádá, zda by si na chvilku mohl půjčit váš telefon.

Upgrade úložiště



Tohle je hodně diskutované téma. Dříve byla tato možnost pro Android uživatele naprosto klíčová. Apple byl často terčem posměchu, že prodává 16 GB iPhony za nesmyslnou cenu, na kterých si úložiště nijak nerozšíříte. Tohle je už pomalu za námi, jelikož jak iOS, tak i Android se čím dál více spoléhají na cloudové řešení. Avšak možnost přidat si do telefonu další úložiště, se kterým můžete navíc jednoduše pracovat je skvělým benefitem. V iOS máme rovněž možnost pracovat s externím úložištěm, ovšem ve značně omezené míře. Možnosti vložit si paměťovou kartu do telefonu se v jablečném světě zřejmě nikdy nedočkáme.

Automatická změna wallpaperů

Skvělá věc, kterou systém Android disponuje několik let. Za několik měsíců používání Pixelu 3a jsem si na tuto funkci zvykl. Mimochodem například aplikace Wallpapers přímo od Googlu funguje skvěle. Má spoustu funkcí, nastavení a hlavně parádních tapet. Osobně si na tapetách dosti zakládám. Přece je to prvek, na který koukáme vždy, když telefon rozsvítíme a pokud ji máte déle než řekněme měsíc, začne vás zákonitě nudit. Na iPhonu tak musíte měnit tapetu ručně, což je poměrně otravná věc. Ve finále na ní tolik nemyslíte a tapetu si neměníte tak často, jako kdyby za vás tuto změnu dělala aplikace či samotný systém.

Přizpůsobení domovské obrazovky

Funkce, která je velmi probíraným tématem a mimochodem věc, které si na Androidu dosti cením. Možnost přizpůsobit si obrazovku k obrazu svému je prostě k nezaplacení. Pokud se o něco podobného pokusíte v jablečném systému, tak ten vám dovolí pouze přesouvat ikonky a vytvářet složky. Nic víc. Na Androidu si můžete vytvořit hned několik ploch, ve kterých se začnete rychle orientovat. Můžete si libovolně přidávat widgety, ikonky mít uspořádané jak chcete vy, nikoliv systém. Pokud si nejste schopni ikonky uspořádat, budete mít na ploše prostě nepořádek. A to je správně. Když chci mít ikonku v levém horním rohu, pod ní nic, uprostřed widget a další až dole, nemá s tím Android nejmenší problém.

Pokud byste se chtěli dovědět další zajímavosti a rozdíly mezi oběma systémy, rozhodně doporučujeme dvojici videí od Petra Máry. Ten je sice uživatelem jablečného ekosystému, ovšem rozumí i Androidu a dokáže vysvětlit rozdíly ať už co se týče celkové filozofie, či konkrétních funkcí.

Tak toto byl první díl našeho seriálu iOS vs. Android. Jelikož jsem poměrně dlouholetým uživatelem obou dvou systémů, tak jsem v tomto prvním dílu zmínil těchto 5 věcí, které mi na iOS chybí. Příští týden se můžete těšit na věci, které naopak na iOS oceňuji a Android by je mohl mít lepší.

Souhlasíte s naším seznamem?